Под председательством акима области Нурдаулета Килыбая состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.

На совещании были рассмотрены вопросы подготовки региона к зимнему сезону 2026–2027 годов, безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах, состояние аварийного и ветхого жилья и объектов образования.

Руководитель областного Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев доложил о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и энергетики к предстоящему зимнему периоду.

В свою очередь, руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бейнеубек Абилов остановился на работах, проводимых для обеспечения бесперебойного функционирования автомобильных дорог республиканского, областного и местного значения, железнодорожной инфраструктуры в зимний период.

Кроме того, было рассмотрено текущее состояние аварийных и ветхих жилых домов и объектов образования региона, обсуждены основные проблемы и пути их решения.

По итогам заседания аким области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным управлениям оперативно решить поднятые вопросы. Глава региона также подчеркнул необходимость своевременного и качественного завершения подготовительных работ к зимнему сезону, обеспечения стабильной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, усиления контроля за соблюдением требований газовой безопасности и принятия конкретных мер в отношении аварийных объектов.

Аким области обязал скоординировать работу ответственных лиц по каждому направлению, держать исполнение поручений на строгом контроле.

Пресс-служба акима Мангистауской области