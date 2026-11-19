19 ноября в Актау состоялся областной цифровой форум CYBER SANA на тему «Цифровая грамотность и осознанное поведение». В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, представители правоохранительных и государственных органов, а также известные личности отечественной медиасферы.

Основная цель форума — повышение цифровой грамотности жителей региона, формирование навыков своевременного распознавания угроз в интернете и защиты от мошеннических действий.

Мероприятие проведено совместно Департаментом экономических расследований по Мангистауской области и областным Департаментом полиции при организации неправительственного учреждения «Эко Мангистау». Форум реализован в рамках государственного социального заказа областного Управления информации и общественного развития.

В экспертной части форума специалисты отрасли дали конкретные разъяснения о наиболее распространенных видах интернет-мошенничества и способах защиты от них.

Начальник управления по противодействию киберпреступности областного Департамента полиции, полковник полиции Айболат Мурзашев разъяснил, какие действия необходимо предпринять в первую очередь, если гражданин стал жертвой интернет-мошенников.

Главный специалист — юрисконсульт Мангистауского филиала Национального Банка РК Алтынай Кощиева остановилась на вопросах безопасности банковских операций, отметив ключевые механизмы защиты от финансового мошенничества.

В свою очередь, заместитель руководителя Управления превенции и анализа Департамента экономических расследований по Мангистауской области Диас Казбек разъяснил риски, связанные с финансовыми пирамидами, фейковыми инвестиционными проектами и дропперством.

В рамках форума также широко обсуждались социальные и психологические аспекты цифровой безопасности. Своим мнением по данному направлению поделились актер театра и кино Толепберген Байсакалов, актриса и телеведущая Дина Тасбулатова, предприниматель и бизнес-тренер Шолпан Тусипбекова, блогер и актер Ильяс Копжасаров, предприниматель, тренер по ораторскому искусству и коммуникациям Кайрат Хасанов.

Спикеры обратили внимание на проблему использования в мошеннических целях авторитета известных личностей и доверия их аудитории. Кроме того, участники обсудили вопросы соблюдения личных границ в социальных сетях, взаимного уважения, цифровой безопасности членов семьи и близких, возможных последствий необдуманной публикации информации, психологических уловок, применяемых мошенниками.

Программа форума включала открытый диалог с экспертами, возможность направления вопросов от участников в онлайн-формате, интерактивный квиз по цифровой безопасности «CYBER SANA».

Пресс-служба акима Мангистауской области