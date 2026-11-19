Сегодня, 19 ноября, в Актау состоялся республиканский форум писателей «Сөз өнері: Түгел Түркінің төрі - Маңғыстау». В масштабном духовно-культурном мероприятии, впервые организованном в Мангистауском регионе, приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, а также известные писатели из городов Алматы и Астана, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей и представители местной литературной общественности.

Выступая на собрании, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил особую роль писательского сообщества в развитии национальной духовности.

— Мангистау — край с богатой историей и глубокой духовностью, сохранивший первозданную национальную самобытность. Благодарим вас за проведение столь масштабного мероприятия в нашем регионе. Пока у истоков духовности и слова стоят такие граждане, как вы, у казахского искусства и литературы всегда будет свое веское слово. В эпоху глобализации национальная идентичность, национальный код, духовность, родная литература и язык нашей страны должны стоять превыше всего, — сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе форума широко обсуждались прошлое и настоящее казахской литературы, перспективы ее развития, художественное и историческое значение национального наследия, а также актуальные вопросы современного литературного процесса. Писатели обменялись мнениями, высказали содержательные мысли о месте литературы в обществе и ответственности за искусство слова.

В частности, поэт, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Касымхан Бегманов выступил с докладом на тему «Искусство слова — золотой стержень национальной духовности», остановившись на работе, проделанной Союзом писателей Казахстана в 2026 году.

Писатель, доктор филологических наук, заслуженный деятель Казахстана Нурдаулет Акыш проанализировал историко-художественную природу цикла «Қырымның қырық батыры», акцентировав внимание на значении эпического наследия в литературе и национальном самопознании.

Писатель, драматург и переводчик Нурлан Ками выступил с докладом «Проза Мангистау: прошлое и настоящее», представив обзор этапов становления и современных тенденций развития литературы региона.

Кроме того, на форуме выступили писатель, публицист Марат Мажит, писатель, публицист, лауреат международной литературной премии «Алаш» Амирхан Мендеке, поэтесса, заслуженный деятель Казахстана Онайгуль Туржан, поэтесса, руководитель Мангистауского областного филиала Союза писателей Казахстана Анар Шамшадинова, поделившиеся своими размышлениями о литературе и духовности.

В рамках форума ряд местных авторов был принят в члены Союза писателей Казахстана, а за заслуги в развитии литературы и искусства слова писателям были вручены нагрудные знаки «Құрметті жазушы».

Пресс-служба акима Мангистауской области