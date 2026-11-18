Глава региона Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в Мангистауский район встретился с жителями, после принял граждан по личным вопросам.

На приеме большинство жителей района подняли вопрос трудоустройства. Кроме того, граждане озвучили обращения, касающиеся социальной поддержки, обеспечения жильем, здравоохранения, развития инфраструктуры и состояния дорог.

По всем поднятым жителями вопросам глава региона дал соответствующие поручения ответственным управлениям и государственным органам, а также акимату района. Было поручено тщательно рассмотреть каждое обращение, проработать пути их решения в рамках законодательства и держать ход исполнения на контроле.

Пресс-служба акима Мангистауской области