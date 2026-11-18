18 ноября аким области Нурдаулет Килыбай посетил с рабочей поездкой Мангистауский район, встретился с жителями. В ходе встречи были представлены итоги социально-экономического развития района, обсуждены дальнейшие планы и волнующие население вопросы.

На собрании аким района Ергали Скендиров доложил о проделанной в текущем году работе и проектах, запланированных на предстоящий период. На сегодняшний день численность населения района превышает 33 тысячи человек. В промышленном секторе за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост на 28,7 процента.

В системе образования района функционируют 21 школа и 1 колледж. Доля школ, оснащенных кабинетами робототехники, химии, биологии, физики и STEM-дисциплин, достигла 92%.

Для улучшения материально-технического состояния медицинских объектов в районе проведен ряд ремонтных работ. До конца года запланирован текущий ремонт здания амбулатории в селе Кызан.

В сфере культуры района насчитывается 229 учреждений и объектов районного и сельского уровней. Проведены ремонтные работы в домах культуры сел Акшымырау, Шебир и Жынгылды.

Кроме того, в районе завершен ряд важных строительных проектов, продолжается возведение новых объектов. Завершены монтажные работы по строительству малосемейных квартир в селе Шетпе и строительство 15-километровой линии водопровода «Кызылкум — Тущыкудук».

В настоящее время продолжается строительство второй очереди канализационной системы села Шетпе. Проект охватывает микрорайоны Косбулак, Кызылтуран, Орталык и другие.

В селе Шетпе завершено строительство нового объекта водоснабжения, обеспечивающего водой микрорайоны Ащыбулак-1, Ащыбулак-2 и Жанаорпа-2. Проект направлен на повышение доступности питьевой воды для более чем 5 тысяч жителей трех микрорайонов. Строительство велось в два этапа. В результате проложен водопровод общей протяженностью 61,8 километра, пробурены восемь скважин. Кроме того, построены резервуары для воды и насосная станция. В настоящее время объект полностью готов, ведутся работы по вводу его в эксплуатацию.

Помимо этого, в селе Шетпе запущена солнечная электростанция, созданы новые рабочие места.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 1 071,6 километра. Поэтапно ведутся работы по улучшению качества дорог, ремонту внутрипоселковых улиц и обеспечению безопасного передвижения жителей.

В целях диверсификации экономики района, повышения предпринимательской активности и создания новых рабочих мест приоритет отдается реализации инвестиционных проектов. В настоящее время запланирована реализация 10 проектов.

В ходе встречи жители района подняли актуальные вопросы, касающиеся занятости, состояния организаций образования, деятельности карьеров, жилищного обеспечения, туризма, строительства и медицины.

Аким области Нурдаулет Килыбай принял во внимание предложения и вопросы, озвученные жителями, поручил акиму района и руководителям ответственных управлений оперативно решить их в рамках законодательства и держать исполнение на контроле.

Пресс-служба акима Мангистауской области