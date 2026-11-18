Сегодня, 18 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в рамках рабочей поездки в Мангистауский район ознакомился с ходом реализации проекта по выращиванию пшеницы в местности Тасмурын сельского округа Шайыр. В ходе мероприятия на поле были посеяны первые семена озимой пшеницы.

На данной территории запущен крупный инвестиционный проект, направленный на развитие сферы сельского хозяйства. В рамках проекта крестьянскому хозяйству «Максат» предоставлен в аренду сроком на три года земельный участок площадью 2 тысячи гектаров для выращивания картофеля и пшеницы.

В настоящее время в хозяйстве проводятся агротехнические работы по посеву озимой пшеницы. В ходе посевной кампании текущего года обработано 300 гектаров земли. Начаты работы по вспашке, обогащению почвы и посеву семян. Для проведения посевных и уборочных работ имеется необходимая техника - тракторы, плуги, сеялки и комбайны. На сегодняшний день в хозяйстве трудятся 15 человек.

С каждого гектара озимой пшеницы планируется получить 15–20 центнеров урожая. Таким образом, общий объем урожая с площади 300 гектаров составит 450–600 тонн.

Осмотрев ход работ на посевном поле, аким области Нурдаулет Килыбай отметил важность системной реализации подобных проектов в аграрном секторе, эффективного использования земель и развития растениеводства. Также он заверил, что для результативности начатой работы будет оказана необходимая поддержка.

Пресс-служба акима Мангистауской области