17 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с активной молодежью региона. Во встрече, прошедшей в свободном формате, приняли участие молодые люди, добившиеся успехов в сферах спорта, культуры, образования, медицины, информационных технологий и других отраслях, граждане, прославляющие Мангистау на республиканском и международном уровнях, а также члены областного совета по делам молодежи.

В ходе встречи аким области остановился на роли молодежи в развитии страны и социально-экономическом процветании региона, отметив важность создания условий для получения качественного образования, освоения востребованных профессий, трудоустройства на рынке труда и реализации предпринимательских инициатив.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» определил дальнейший вектор развития страны. В реализации задач, обозначенных в Послании, молодежи отводится особая роль. Ведь молодежь — это активная часть современного общества, главная движущая сила, вносящая вклад в развитие страны. В нашем регионе необходимо и далее усиливать работу по обеспечению молодежи качественным образованием, профессиональной ориентации на востребованные специальности, обеспечению постоянной занятостью и поддержке предпринимательских инициатив. Будущее Мангистау — в руках образованной, конкурентоспособной, трудолюбивой и неравнодушной к родному краю молодежи. Поэтому нам необходимо вывести работу с молодежью на новый уровень, оказывать реальную поддержку каждой ее конструктивной инициативе, — сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе встречи также были широко обсуждены вопросы реализации в регионе задач, поставленных в Послании Президента. В частности, были затронуты темы формирующихся в условиях новой экономики профессий и возможностей на рынке труда, необходимых молодежи в цифровую эпоху компетенций, освоения современных технологий и повышения профессиональной конкурентоспособности. Кроме того, были заслушаны предложения и мнения молодежи по данным направлениям, обсуждены инициативы, реализация которых возможна на региональном уровне.

Во встрече приняли участие молодые граждане, достигшие успехов в своей сфере и своим трудом приумножающие авторитет региона. В их числе — обладатель титула «Қазақстан Барысы – 2026» по қазақ күресі Жантилек Нуртилепулы, чемпион Азиатских игр по боксу Бекзат Нурдаулетов, талантливый педагог, преподаватель математики Талгат Коптилиев, а также молодые травматологи Нурсултан Аскаров и Нуркен Каибов, проводящие сложные операции по спасению человеческих жизней.

В рамках встречи был представлен новый состав Совета по делам молодежи при акиме области. Деятельность совета направлена на обсуждение актуальных вопросов молодежи региона, продвижение ее предложений и инициатив на соответствующем уровне, совершенствование молодежной политики.

На встрече, прошедшей в открытом формате, молодые люди подняли волнующие их вопросы, поделились своими предложениями. Аким области ответил на их вопросы, обменялся мнениями по озвученным инициативам.

Пресс-служба акима Мангистауской области