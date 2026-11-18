17 ноября в городе Актау при организации прокуратуры области состоялось заседание межведомственного совета по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

В совещании приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, прокурор области Сериккали Кушалиев, руководители и представители государственных и правоохранительных органов, руководители организаций образования, общественные деятели и представители неправительственных организаций. Заседание совета прошло под председательством прокурора области Сериккали Кушалиева.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения прав и безопасности детей, профилактики правонарушений среди подростков, противодействия насилию и буллингу в отношении несовершеннолетних, а также усиления взаимодействия государственных органов в данном направлении.

Аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что безопасность детей является общей ответственностью всего общества, отметив важность системной и совместной работы в этом направлении.

— Буллинг в школах, кибербуллинг, насилие и различные правонарушения в отношении детей стали актуальной проблемой современного общества. Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно уделяет особое внимание этим вопросам. В подобных ситуациях нельзя перекладывать ответственность только на школу или отдельных лиц. Родители, учителя, правоохранительные органы — все должны работать сообща. Особое значение здесь имеет воспитание. Если одно звено в этой работе даст сбой, снизится и общий результат проделанного труда. Поэтому такие встречи необходимо проводить чаще, открыто обсуждать насущные проблемы общества, вырабатывать конкретные пути их решения, — сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе заседания с докладом выступил начальник управления прокуратуры области Айбек Асылбеков, который остановился на актуальных проблемах в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Начальник управления общественной безопасности областного Департамента полиции Серик Айдаров доложил о проводимой работе по профилактике правонарушений среди подростков, борьбе с преступлениями в отношении детей и обеспечению их безопасности. Кроме того, он обозначил основные причины подростковой преступности, внес ряд предложений по усилению профилактических мер, эффективной организации досуга детей и совершенствованию системы безопасности в организациях образования.

Руководитель Управления по защите прав детей Мангистауской области Несибели Куатова также подняла актуальные вопросы в сфере обеспечения прав и безопасности детей, поделилась своим мнением о проводимой в этом направлении работе.

По итогам заседания были обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования межведомственного взаимодействия по защите прав и законных интересов детей, профилактике правонарушений и формированию для них безопасной среды.

Пресс-служба акима Мангистауской области