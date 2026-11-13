В Мангистауской области рабочие группы, созданные с целью разъяснения Послания Главы государства народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», провели ряд встреч с производственными предприятиями, предпринимателями и трудовыми коллективами региона.

Сначала рабочая группа встретилась с сотрудниками АО «Озенмунайгаз» в городе Жанаозен. В собрании приняли участие депутат Курултая Аббат Урисбаев, вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев, председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Лаура Ахметнияз и генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Жанболат Саймагамбетов.

На встрече обсуждались основные приоритеты Послания, развитие экономики, модернизация нефтегазовой отрасли, совершенствование социальной инфраструктуры, энергетическая безопасность и изменения в сфере медицины.

Депутат Курултая Аббат Урисбаев остановился на значении инициатив «Народная стройка» и «Народная цифровая экономика», разъяснив вопросы повышения качества социальных объектов, обеспечения эффективного и прозрачного расходования государственных средств.

— Главная цель Послания — увеличение экономики, повышение доходов населения и улучшение качества жизни каждого гражданина. Направление «Народная стройка» не ограничивается только строительством зданий. Это — оказание качественных услуг, обеспечение квалифицированными специалистами и развитие социальной инфраструктуры. Модернизация нефтегазовой отрасли также является одной из важных задач. Сегодня недостаточно просто добывать нефть, нам необходимо отдавать приоритет глубокой переработке сырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, защита трудовых прав нефтяников, обеспечение безопасных условий труда, стабильная занятость и усиление социальных гарантий — вопросы, находящиеся в центре внимания, — сказал Аббат Урисбаев.

Вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев рассказал о работах по модернизации в энергетической отрасли, увеличении мощностей по производству электроэнергии, планах по газификации и развитию возобновляемых источников энергии.

— В Мангистауской области также отдан приоритет модернизации энергетической инфраструктуры. До 2030 года планируется заменить 419 километров электрических сетей. Работы по обновлению тепловых сетей будут вестись до 2029 года. Эти меры направлены на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, обеспечение жителей качественным и бесперебойным теплом и электроэнергией, — сказал Кайырхан Туткышбаев.

По словам вице-министра, к 2035 году предусмотрено довести уровень газификации населенных пунктов до 80 процентов.

Лаура Ахметнияз остановилась на приоритетных направлениях в сфере здравоохранения, предоставила информацию о строительстве медицинских объектов и обновлении действующей инфраструктуры, а также о мерах поддержки медицинских работников.

— Глава государства определил два основных направления в сфере здравоохранения. Первое — строительство медицинских объектов и обновление действующей инфраструктуры. Второе — повышение заработной платы специалистов участковой службы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Эти меры направлены на улучшение доступности и качества медицинской помощи. С 2027 года предусматривается повышение оплаты труда специалистов участковой службы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Эта инициатива охватит более 77 тысяч медицинских работников. В результате заработная плата врачей общей практики вырастет на 42 процента. Это направлено на поддержку медицинских кадров и снижение дефицита специалистов, — сказала Лаура Ахметнияз.

После этого рабочая группа встретилась с коллективом ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод». На собрании обсуждались вопросы модернизации нефтегазового комплекса, увеличения мощностей газопереработки, развития энергетической инфраструктуры и поддержки медицинских работников.

Также была организована встреча с трудовым коллективом морского порта в городе Актау. В ней приняли участие член Қазақстан Халық кенесі, председатель Мангистауского областного общественного совета Бекмурат Жусупов, председатель областного совета аксакалов Онайбек Абдилов, член Қазақстан Халық кенесі, эколог Кирилл Осин, заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Әділет» Анар Шамшадинова и директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Мангистауской области Сейтжан Кожамуратов.

В ходе встречи обсуждались экономические и социальные реформы Послания, повышение транзитного потенциала региона, совершенствование системы социальной защиты. Сейтжан Кожамуратов разъяснил изменения в социальных выплатах, вступающие в силу с 2027 года. По его словам, для официально работающих граждан сохраняются пять видов социальных выплат - на случай потери работы, утраты трудоспособности, потери кормильца, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Кроме того, рабочая группа встретилась с сотрудниками АО «Мангистаумунайгаз». В ходе встречи обсуждались политические и экономические реформы Послания, вопросы развития нефтегазовой отрасли. Кирилл Осин остановился на политических и экономических изменениях в стране и разъяснил их значение для региона.

Вместе с тем рабочая группа встретилась с предпринимателями региона в Палате предпринимателей «Атамекен» в городе Актау. В собрании приняли участие председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Тимур Косымбаев, член Қазақстан Халық кенесі Раушан Аймурзаева, заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Әділет» Нурбек Карасаев и член партии Зарета Фаталиева.

На встрече были затронуты вопросы привлечения инвестиций, развития экономики, поддержки предпринимательства и внедрения технологий искусственного интеллекта. Заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области Шынар Ахметкалиева отметила важность укрепления взаимосвязи и ведения системной работы ради общей цели.

— В Послании были подняты вопросы привлечения инвестиций, развития экономики и использования искусственного интеллекта. По этим направлениям Палата предпринимателей продолжает свою работу. Теперь задача заключается в том, чтобы укрепить взаимосвязь между государственными органами, Палатой предпринимателей и представителями бизнеса, вести системную работу ради общей цели, — сказала Шынар Ахметкалиева.

Рабочая группа также встретилась с сотрудниками ТОО «OilConstructionCompany». Заместитель генерального директора по производству Руслан Сисенгалиев остановился на задачах и предстоящих планах, озвученных в Послании, отметив, что в следующем году в регионе приоритет будет отдан развитию социальных объектов, таких как строительство больниц и школ. Также обсуждалась роль инициативы «Народная стройка» в совершенствовании социальной инфраструктуры и повышении доступности государственных услуг.

А в Мунайлинском районе состоялась встреча с сотрудниками филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» — «Мангистауское отделение магистральной сети». На собрании поднимались вопросы движения общественного транспорта, улучшения транспортного сообщения, развития сообщения между населенными пунктами и создания комфортных условий для жителей.

В ходе встреч трудовые коллективы и предприниматели задали волнующие их вопросы, озвучили свои предложения. Члены рабочей группы провели разъяснительную работу по задачам, обозначенным в Послании, направлениям их реализации в регионе.