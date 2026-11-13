Нурдаулет Килыбай принял жителей Тупкараганского района по личным вопросам

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в Тупкараганский район встретился с жителями, после чего провел личный прием граждан.

Во время приема жители района подняли актуальные вопросы, касающиеся трудоустройства, социальной поддержки, жилья, сферы здравоохранения, обеспечения питьевой водой и дорожной инфраструктуры.

Каждое обращение было всесторонне рассмотрено, по поднятым вопросам аким области дал конкретные поручения ответственным государственным органам, акимату района. Поручено тщательно изучить обращения, принять необходимые меры в рамках действующего законодательства и обеспечить их своевременное исполнение.

Пресс-служба акима Мангистауской области