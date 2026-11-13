Аким области встретился с жителями Тупкараганского района

Сегодня, 13 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай прибыл с рабочей поездкой в Тупкараганский район, встретился с жителями района.

В ходе встречи аким района Ербол Дербисов выступил с докладом о социально-экономическом развитии района за 9 месяцев, представив проделанную работу по основным направлениям и планы на предстоящий период.

По данным главы района, в настоящее время численность населения района превышает 42 тысячи человек. В направлении жилищного строительства с начала года введено в эксплуатацию 111 индивидуальных жилых домов.

В сфере образования в районе функционируют один колледж, 12 государственных и одна частная школа. Проблема трехсменного обучения отсутствует. В этом году открыты три частных детских сада на 265 мест, количество частных дошкольных организаций в районе достигло 25.

Продолжается работа по повышению качества образования и укреплению материально-технической базы учебных заведений. В настоящее время 90 процентов школ района оснащены предметными кабинетами робототехники, химии, биологии, физики и STEM-направления.

В рамках развития спортивной инфраструктуры в сентябре текущего года в сельском округе Сайын Шапагатова был введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс имени Сакыпа Керелбаева.

В сфере сельского хозяйства в этом году 21 крестьянское хозяйство засеяло различными культурами 153,5 гектара земель, произвело 3 311 тонн продукции. Посевные площади полностью охвачены технологией капельного орошения.

Кроме того, реализуется инвестиционный проект, направленный на развитие рыбного хозяйства. В частности, в селе Кызылозен ТОО «Рыбная ферма Red Pearl» при участии компании Swiss Choice Holding SA реализует проект по развитию рыбоводческого комплекса.

Туризм — одно из направлений с высоким потенциалом развития в районе. В этом году в местности Жыгылган была официально открыта и введена в эксплуатацию смотровая площадка. Также на территории «Голубой бухты» открылся этноаул «Caspian Paradise».

В следующем году планируется запуск зоны отдыха «Port Royal». Строительство первого этапа проекта завершено. В 2027–2029 годах в рамках второго этапа предусмотрено строительство двухэтажного туристического комплекса на 150–184 номера с бассейном.

В рамках озеленения района при спонсорской поддержке компании NCOC начаты работы по посадке 110 тысяч саженцев деревьев на площади 110 гектаров. Компания обеспечит уход за высаженными деревьями в течение пяти лет. Помимо этого, в текущем году в целях увеличения зеленого фонда в населенных пунктах района высажено более 7 тысяч саженцев деревьев.

В ходе встречи жители подняли вопросы качества дорог, обеспечения питьевой водой, трудоустройства, санитарной чистоты, спортивной инфраструктуры, здравоохранения и другие социальные проблемы.

Аким области Нурдаулет Килыбай отдельно остановился на каждом вопросе жителей, разъяснил пути решения поднятых проблем. Глава региона принял во внимание предложения, мнения и вопросы, озвученные жителями, дал конкретные поручения ответственным управлениям и акимату района по их решению.

Пресс-служба акима Мангистауской области