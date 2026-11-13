Почетный гражданин Тупкараганского района награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

На встрече с жителями Тупкараганского района глава региона Нурдаулет Килыбай в вручил Почетному гражданину района Таурхану Канжанову медаль «Ерен еңбегі үшін», награжденного Указом Главы государства.

Таурхан Канжанов родился в 1943 году в городе Форт-Шевченко. Большую часть своей сознательной жизни он посвятил морскому делу, начав трудовой путь всего в 14 лет. Сначала устроился учеником механика на государственную базу по рыболовству, а позже окончил двухгодичные курсы подготовки механиков в городе Гурьев.

Начав трудовой путь в сфере механики, Таурхан Канжанов проработал на одном предприятии 56 лет. В 1991 году занимал должность мастера механического цеха Баутинского судоремонтного завода. Позже продолжал деятельность в этой отрасли вплоть до расформирования управления «Мангышлакский рыбохолодильный флот».

Не оставив любимое дело и после выхода на пенсию, ветеран труда был вновь приглашен как опытный специалист и с 2006 года трудился в составе созданной в области «Мангистауской рыболовной компании». На протяжении нескольких лет он продолжал заниматься рыболовным промыслом, подавая пример молодому поколению своим богатым опытом.

Многолетний добросовестный труд не остался незамеченным. За годы работы Таурхан Канжанов был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями и нагрудными знаками «Ветеран труда», «20 лет Независимости Республики Казахстан», «35 лет Мангистау», а также Благодарственным письмом акима области и Почетными грамотами областного управления сельского хозяйства.

На протяжении нескольких лет его имя заносилось в областную Галерею ветеранов труда, заняв достойное место в трудовой летописи региона. Кроме того, Таурхан Канжанов стал обладателем номинации «Образцовая семья 2000 года» по Тупкараганскому району, удостоился звания Почетного гражданина района.

Пресс-служба акима Мангистауской области