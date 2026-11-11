Аким Мангистауской области принял жителей Мунайлинского района по личным вопросам

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в рамках рабочей поездки в Мунайлинский район после встречи с населением принял граждан по личным вопросам.

В ходе личного приема жители района озвучили свои обращения по вопросам обеспечения жильем, развития малого и среднего бизнеса, получения социальной помощи, правовым вопросам, улучшения дорожной инфраструктуры, безработицы и другим актуальным темам.

По каждому озвученному на приеме вопросу были даны соответствующие разъяснения, рассмотрены механизмы их решения. Аким области поручил руководителям ответственных государственных органов и учреждений всесторонне изучить обращения жителей в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять конкретные меры по положительному решению поднятых вопросов.

Пресс-служба акима Мангистауской области