Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Мунайлинского района

11 ноября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил Мунайлинский район, встретился с жителями. В ходе встречи были обсуждены показатели социально-экономического развития района, актуальные вопросы.

На совещании аким района Канат Кульжанов доложил о работе, проделанной по итогам девяти месяцев текущего года, и запланированных на предстоящий период проектах.

На сегодняшний день официальная численность населения Мунайлинского района приблизилась к 174 тысячам человек. В районе продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры, повышению доступности медицинской помощи, увеличению количества объектов образования и модернизации инженерно-коммуникационных сетей.

В районе функционирует 18 медицинских объектов. В этом году количество койко-мест в медицинских организациях увеличилось со 150 до 215. Кроме того, открыты травматологический пункт и отделение паллиативной помощи, введены в эксплуатацию аппараты МРТ и ФГДС.

В сфере образования в этом году введены в эксплуатацию 9 новых детских садов в общем на 615 мест. Три из них открыты в селе Мангистау, три — в селе Кызылтобе, остальные — в селах Атамекен, Баскудук и Батыр. В селах Мангистау и Даулет начато строительство двух школ, каждая из которых рассчитана на 1200 учащихся. Новые объекты образования планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. В целях повышения качества образования учащихся в этом году в 12 кабинетах 10 школ установлено оборудование STEM и робототехники.

В сфере культуры также реализуется ряд проектов. В этом году в селе Батыр введен в эксплуатацию новый дом культуры на 200 мест с библиотекой. В настоящее время в районе работает 6 учреждений культуры.

Одно из актуальных направлений в районе - бесперебойное обеспечение населения питьевой водой. В настоящее время большая часть воды в район поставляется с опреснительного завода «Каспий». Кроме того, территорию Баскудук-2 водой обеспечивает ЦУВС-4, а село Баянды — предприятие «Алека». Для повышения стабильности системы водоснабжения начата реализация трех основных проектов.

В рамках программы «Ауыл — ел бесігі» в селах Кызылтобе, Баскудук и Атамекен реализуется 13 дорожных проектов общей протяженностью 86,8 километра. Из них четыре завершены, на шести продолжаются строительные работы.

В целях повышения качества обслуживания населения общественным транспортом в этом году на внутрирайонные маршруты добавлено 14 новых автобусов. До конца года планируется обновить еще два автобуса, курсирующих по маршруту №13А «Мангистау-Кызылтобе-Даулет».

Один из важных проектов в транспортной инфраструктуре - реконструкция железнодорожного вокзала «Мангистау». Проект, реализованный в соответствии с поручением Главы государства, полностью завершен, вокзал введен в эксплуатацию. В результате вместо прежнего вокзала площадью 764 квадратных метра построен современный трехэтажный комплекс общей площадью около 9 тысяч квадратных метров.

В районе в этом году запущено 5 крупных инвестиционных проектов. Кроме того, за счет средств частных предпринимателей открыто 5 детских садов на 445 детей. В ближайшие годы также планируется реализовать ряд производственных проектов. В их числе завод по производству металлических порошков, база хранения авиационного и автомобильного топлива.

В целях совершенствования работ по очистке и благоустройству района обновлена материально-техническая база предприятия «Таза Мұнайлы», которая пополнилась 13 единицами новой спецтехники.

В рамках программы «Ауыл аманаты» профинансировано 26 проектов, в результате чего создано около 40 новых рабочих мест. В направлении переработки сельскохозяйственной продукции также реализуется несколько инвестиционных проектов. В целях поддержки предпринимательских инициатив жителей 609 человек были направлены на обучение по проекту «Бастау Бизнес». Также 30 гражданам выданы государственные гранты на открытие собственного дела.

В социальной сфере с начала года социальная помощь оказана 22 тысячам граждан.

В целях создания благоприятных условий для передвижения жителей с инвалидностью организована служба инватакси с 14 автотранспортными средствами.

В ходе встречи жители района задали вопросы по качеству дорог, обеспечению питьевой водой, сферам образования и медицины, поддержке предпринимательства, строительству социальных объектов и инфраструктурным направлениям.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что каждый поднятый жителями вопрос будет рассмотрен индивидуально, решен поэтапно в рамках закона. Кроме того, приняв во внимание озвученные на встрече предложения и обращения, он дал конкретные поручения соответствующим областным управлениям и акимату района.

Пресс-служба акима Мангистауской области