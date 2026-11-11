В Актау завершается строительство 25-метрового бассейна

Сегодня, 11 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительства 25-метрового бассейна в городе Актау.

В настоящее время на объекте завершено 90% строительно-монтажных работ. Основные конструкции возведены полностью, ведутся внутренние отделочные работы и подключение инженерных сетей. Завершить проект и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Новый спортивный объект сможет принимать до 200 человек в сутки. В комплексе предусмотрено два бассейна для посетителей. Один из них — 25-метровый спортивный бассейн, второй — специальный бассейн, оборудованный с учетом безопасности и возрастных особенностей детей.

Кроме того, на объекте предусмотрены отдельные душевые, раздевалки и санитарные узлы для мужчин и женщин. В состав комплекса также войдут отдельные банные отделения для мужчин и женщин.

Для обеспечения бесперебойной работы объекта устанавливается автономная отопительная котельная. Эта система позволит обеспечить здание постоянным теплом и горячей водой.

Аким области обратил внимание на качество строительных работ, завершение строительства в установленные сроки и соответствие инженерных систем требованиям. Также он дал поручения ответственным лицам по качественному и своевременному выполнению оставшихся работ.

Пресс-служба акима Мангистауской области