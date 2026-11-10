10 ноября на очередном аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая были обсуждены вопросы обеспечения учащихся организаций образования бесплатным горячим питанием, соблюдения санитарных требований, безопасной перевозки детей и состояния дорожно-транспортной инфраструктуры вблизи школ. Совещание проходило в прямом эфире, жители смогли направить интересующие их вопросы.

По данным руководителя областного управления образования Амантая Кумбаева, по состоянию на 1 сентября в организациях образования региона обучаются 294 603 учащихся. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в школьных столовых разработана дорожная карта на 2025–2026 годы.

— С сентября бесплатным питанием охвачено 78 019 учащихся. Для контроля качества пищи и соблюдения санитарных требований во всех 159 школах созданы бракеражные комиссии. В их состав вошли директора школ, социальные педагоги, медицинские работники и представители родительских комитетов, — сказал Амантай Кумбаев.

По вопросу безопасной перевозки учащихся утверждена дорожная карта на 2026–2028 годы. В настоящее время 6 598 учащихся 22 школ области перевозятся на 110 автобусах. Автобусы оборудованы в соответствии с необходимыми техническими требованиями. Кроме того, техническое состояние транспорта и медицинское состояние водителей проходят ежедневный контроль.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения вблизи организаций образования, профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Также среди учащихся начальных классов организована профилактическая работа, направленная на разъяснение правил дорожного движения.

По словам руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтара Сербаева, в июне текущего года специалисты департамента провели мониторинг организаций образования. В ходе проверки особое внимание было уделено санитарному состоянию школьных столовых. По выявленным нарушениям были выданы соответствующие предписания, недостатки устранены в установленном порядке.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления административной полиции областного департамента полиции Абзал Яхиев, в результате принимаемых организационных и профилактических мер за первые 10 месяцев текущего года уровень дорожно-транспортных происшествий в регионе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В направлении профилактики детского дорожно-транспортного травматизма департамент полиции разработал комплексный план мероприятий на 2026–2027 годы. Кроме того, в рамках утвержденного Министерством внутренних дел плана по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрена системная проверка состояния улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи организаций образования.

— В преддверии нового учебного года, в августе текущего года, была проверена дорожная инфраструктура, улично-дорожная сеть и технические средства регулирования дорожного движения, прилегающие к 182 организациям образования области. С начала года в местные исполнительные органы были направлены предложения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и улучшению дорожной инфраструктуры. На их основе дорожная сеть вблизи 110 организаций среднего образования области была обустроена необходимыми средствами организации дорожного движения, — сказал Абзал Яхиев.

Помимо этого, на основе предложений департамента полиции начинаются работы по установке на нерегулируемых пешеходных переходах системы «Умный пешеходный переход», основанной на элементах искусственного интеллекта и интеллектуальных алгоритмах, автоматически фиксирующей правонарушения.

В завершение совещания аким области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным управлениям и ведомствам системно продолжать работу по обеспечению безопасности детей.

Он подчеркнул необходимость обеспечения учащихся качественным и безопасным питанием, постоянного контроля за соблюдением санитарных требований в школьных столовых, надзора за техническим состоянием школьных автобусов и устранения недостатков в дорожной инфраструктуре вблизи организаций образования.

Пресс-служба акима Мангистауской области