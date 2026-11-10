В Мангистау рассмотрены вопросы школьного питания, перевозки учащихся и дорожной безопасности
10 ноября на очередном аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая были обсуждены вопросы обеспечения учащихся организаций образования бесплатным горячим питанием, соблюдения санитарных требований, безопасной перевозки детей и состояния дорожно-транспортной инфраструктуры вблизи школ. Совещание проходило в прямом эфире, жители смогли направить интересующие их вопросы.
По данным руководителя областного управления образования Амантая Кумбаева, по состоянию на 1 сентября в организациях образования региона обучаются 294 603 учащихся. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в школьных столовых разработана дорожная карта на 2025–2026 годы.
— С сентября бесплатным питанием охвачено 78 019 учащихся. Для контроля качества пищи и соблюдения санитарных требований во всех 159 школах созданы бракеражные комиссии. В их состав вошли директора школ, социальные педагоги, медицинские работники и представители родительских комитетов, — сказал Амантай Кумбаев.
По вопросу безопасной перевозки учащихся утверждена дорожная карта на 2026–2028 годы. В настоящее время 6 598 учащихся 22 школ области перевозятся на 110 автобусах. Автобусы оборудованы в соответствии с необходимыми техническими требованиями. Кроме того, техническое состояние транспорта и медицинское состояние водителей проходят ежедневный контроль.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения вблизи организаций образования, профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Также среди учащихся начальных классов организована профилактическая работа, направленная на разъяснение правил дорожного движения.
По словам руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтара Сербаева, в июне текущего года специалисты департамента провели мониторинг организаций образования. В ходе проверки особое внимание было уделено санитарному состоянию школьных столовых. По выявленным нарушениям были выданы соответствующие предписания, недостатки устранены в установленном порядке.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления административной полиции областного департамента полиции Абзал Яхиев, в результате принимаемых организационных и профилактических мер за первые 10 месяцев текущего года уровень дорожно-транспортных происшествий в регионе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В направлении профилактики детского дорожно-транспортного травматизма департамент полиции разработал комплексный план мероприятий на 2026–2027 годы. Кроме того, в рамках утвержденного Министерством внутренних дел плана по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрена системная проверка состояния улично-дорожной сети и средств организации дорожного движения вблизи организаций образования.
— В преддверии нового учебного года, в августе текущего года, была проверена дорожная инфраструктура, улично-дорожная сеть и технические средства регулирования дорожного движения, прилегающие к 182 организациям образования области. С начала года в местные исполнительные органы были направлены предложения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и улучшению дорожной инфраструктуры. На их основе дорожная сеть вблизи 110 организаций среднего образования области была обустроена необходимыми средствами организации дорожного движения, — сказал Абзал Яхиев.
Помимо этого, на основе предложений департамента полиции начинаются работы по установке на нерегулируемых пешеходных переходах системы «Умный пешеходный переход», основанной на элементах искусственного интеллекта и интеллектуальных алгоритмах, автоматически фиксирующей правонарушения.
В завершение совещания аким области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным управлениям и ведомствам системно продолжать работу по обеспечению безопасности детей.
Он подчеркнул необходимость обеспечения учащихся качественным и безопасным питанием, постоянного контроля за соблюдением санитарных требований в школьных столовых, надзора за техническим состоянием школьных автобусов и устранения недостатков в дорожной инфраструктуре вблизи организаций образования.
Пресс-служба акима Мангистауской области