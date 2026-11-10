В Актау прошел международный форум «AI Digital Mangystau - 2026»

Сегодня, 10 ноября, в Актау прошел форум «AI Digital Mangystau - 2026», направленный на ускорение цифровой трансформации, внедрение технологий искусственного интеллекта в различные отрасли экономики, развитие IT-предпринимательства и поддержку инновационных проектов. В масштабном мероприятии приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, специалисты сферы IT, стартаперы, предприниматели, представители технологических компаний и молодежь.

В рамках форума участники вначале посетили выставку проектов и стартапов, разработанных на основе искусственного интеллекта. Также были представлены робот-гуманоид и современные разработки в области робототехники и IT. На выставке свои проекты презентовали команды Target AI, Alert X (Intel X), Qamal HR, Jana Market, IUI, Elim Kz, Freedom, Mediana, Edus, Shern 3D и Sanlaq.

В пленарной части форума глава региона Нурдаулет Килыбай остановился на важности цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта.

— Глава государства уделяет особое внимание цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта. В своем Послании народу Казахстана он также отметил, что искусственный интеллект открывает путь к новым возможностям. Вопрос освоения искусственного интеллекта сейчас очень актуален. Эта сфера стремительно развивается. Чтобы завтра не остаться позади, нам необходимо тратить время на изучение и развитие новых технологий. В предстоящий период технологические изменения повлияют и на рынок труда, способствуя трансформации ряда специальностей и формированию новых профессий. Со стороны государства и Правительства оказывается необходимая поддержка, создаются условия для освоения новых технологий. Самое главное — эффективно использовать эти возможности, постоянно находиться в поиске, совершенствовать знания и развиваться в ногу со временем. Желаю всем успехов, — сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе форума был награжден ряд граждан, вносящих вклад в цифровое развитие и формирование инновационной экосистемы. Им были вручены Почетные грамоты и благодарственные письма заместителя Премьер-министра РК — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, а также благодарственные письма акима области за вклад в социально-экономическое развитие Мангистауской области.

Мероприятие продолжилось панельной сессией на тему «Искусственный интеллект: цифровое будущее Мангистауской области».

Модератором сессии выступила декан факультета компьютерных наук и искусственного интеллекта, ассоциированный профессор Лаула Орынбасаркызы. В обсуждении приняли участие генеральный директор компании «Mediana Services Limited» Омирбек Оразымбетулы, директор Target Information Security, аудитор по информационной безопасности Лаура Тлепина, руководитель отдела развития бизнеса компании Freedom Cloud Алмас Кабсаматов и советник акима Мангистауской области по информационной безопасности Бауыржан Маханов.

Также Product Manager офиса IT-продуктов Astana Hub Айгерим Даирова поделилась опытом на тему «Разработка цифровых продуктов в эпоху ИИ: от идеи до реальной ценности».

В рамках форума проходят конкурсы Startup Battle, Robo Game и мастер-класс GDG Workshop: «Инструменты ИИ для работы». По итогам мероприятия победители конкурсов будут награждены.

Пресс-служба акима Мангистауской области