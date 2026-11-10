В Актау обсудили меры по сохранению стабильности цен на продовольственном рынке

На аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая были рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Совещание транслировалось в прямом эфире, что дало возможность жителям задать интересующие их вопросы.

По данным руководителя областного управления предпринимательства и торговли Пiкiра Сансызбаева, согласно последним статистическим данным, индекс цен на социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю в регионе составил 99,8%.

— В целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания и выявления посреднических схем в цепочке формирования стоимости товаров проводится системный контроль. С начала года проведено 44 заседания региональной комиссии в этом направлении, 11 из которых были организованы в формате объезда торговых объектов и субъектов предпринимательства. В первые три дня недели проводится регулярный мониторинг цен на продовольственные товары, — сказал Пікір Сансызбаев.

По словам руководителя управления, в результате контрольно-проверочных работ в отношении предпринимателей, допустивших превышение торговой надбавки, не указавших стоимость товара и продававших один и тот же товар по разным ценам, составлены административные протоколы.

В целях стабилизации цен приоритет отдается обеспечению рынка отечественной продукцией и доступности социально значимых товаров для населения. С начала года привлечены местные производители и оптовые поставщики, организована 231 сельскохозяйственная ярмарка.

Кроме того, с 340 торговыми объектами подписан меморандум о снижении устанавливаемой торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары с 15% до 10%. Во всех населенных пунктах создано 53 мониторинговые группы «Народный контроль», которые проводят разъяснительную работу с владельцами магазинов по соблюдению предельного размера торговой надбавки, установленного законом.

Еще одним механизмом обеспечения стабильности цен на рынке является стабилизационный фонд. 1 963 тонны продовольственных товаров из фонда были поставлены путем интервенций в 64 торговых объекта на территории области. Согласно показателям за последние три года, Мангистауская область стабильно занимает устойчивое положение среди регионов республики по индексу роста цен на социально значимые продовольственные товары.

На совещании аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что сохранение стабильности цен на продукты питания — это важный вопрос, напрямую влияющий на качество жизни населения. В этой связи ответственным управлениям и акиматам городов и районов были даны соответствующие поручения по усилению мониторинга цен, строгому контролю соответствия торговых надбавок требованиям законодательства, пресечению посреднических схем и обеспечению своевременной доставки продукции из стабилизационного фонда в торговые точки.

Пресс-служба акима Мангистауской области