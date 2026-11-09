В Мангистау реализуют крупные инфраструктурные и строительные проекты

В связи с объявлением Главой государства 2027 года «Годом народного строительства» в Мангистау запланирован ряд проектов, направленных на развитие инфраструктуры, строительство социальных объектов и повышение качества жизни населения. Их ключевые направления обсудили сегодня на заседании актива под председательством акима области Нурдаулета Килыбая.

Всего в области предусмотрено 43 инфраструктурных проекта по девяти основным направлениям.

В ходе заседания член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель областного Общественного совета Бекмурат Жусупов отметил, что в соответствии с поручением Президента в регионе принято решение о строительстве многопрофильной детской больницы и реабилитационного центра.

Больница будет рассчитана на 350 коек. Проект включает строительство консультативно-диагностического центра на 200 посещений в смену и отдельного инфекционного корпуса. А современный реабилитационный центр для лиц с инвалидностью на 150 мест позволит оказывать специализированные реабилитационные услуги взрослым и детям, способствуя восстановлению здоровья, социальной адаптации и активному участию в жизни общества.

Кроме того, Бекмурат Жусупов сообщил о планах по строительству транспортно-логистических центров. В частности, рассматривается возможность строительства центра свободной торговли и логистики на приграничной с Узбекистаном территории. В настоящее время прорабатываются вопросы реализации данного проекта.

На заседании руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Тилеген Едигеев остановился на проектах, реализуемых в сферах строительства и инфраструктуры региона, планах на предстоящий период.

В рамках развития социальной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры в жилом массиве Бесшокы и в селе Жана Даулет Мунайлинского района будут построены школы на 1200 мест. Кроме того, начнется строительство поликлиники на 250 посещений в смену в селе Бейнеу и центра первичной медико-санитарной помощи в селе Сайын Шапагатова Тупкараганского района.

Новые проекты запланированы в сфере спорта и культуры. В настоящее время в городе Актау ведется строительство многофункционального стадиона на 10 тысяч зрителей. Наряду с этим на побережье моря предусматривается возведение новых зданий театра и филармонии.

По словам руководителя управления, в целях укрепления энергетической безопасности региона и обеспечения стабильности системы теплоснабжения в городе Актау ведется строительство тепловой котельной мощностью 308 Гкал. Также будет проведена реконструкция тепловых сетей в нижней части города и в микрорайонах №7, 8, 9, 14, 15, 22, 23, 24. Модернизация тепловых сетей запланирована и в селе Мангистау Мунайлинского района.

В сфере газоснабжения ведутся работы по реализации четвертой нитки магистрального газопровода «Жанаозен — Актау». Проект направлен на повышение возможностей газоснабжения города Актау и прилегающих населенных пунктов, а также на обеспечение спроса на газ крупных промышленных предприятий и новых строящихся объектов.

Кроме того, планируется прокладка газопровода высокого давления до села С. Шапагатова Тупкараганского района. Проект предусматривает проведение газопровода от автоматизированной газораспределительной станции «ГазПромМаш-30» до села.

Для Мангистау особое значение имеет вопрос питьевой воды. В этой связи запланировано несколько проектов, направленных на увеличение мощности производства воды и эффективное использование действующих водоисточников. В частности, предусмотрено увеличение производственной мощности опреснительного завода «Каспий» до 100 тысяч кубических метров в сутки. Помимо этого, на территории «МАЭК» будет построена новая опреснительная установка мощностью 12 тысяч кубических метров питьевой воды в сутки. Также планируется строительство современной станции обратного осмоса общей производительностью до 24 тысяч кубических метров в сутки.

А проект модернизации месторождения «Куюлус-Меловое» позволит восстановить потенциал подземных источников воды и эффективно использовать водные ресурсы.

В направлении развития транспортной инфраструктуры проводится ремонт автомобильной дороги Актау — Форт-Шевченко. Также запланирована реконструкция дорог в городе Жанаозен и автомобильной дороги по направлению Мангистау — Кызылтобе.

В числе важных проектов по повышению транспортно-логистического потенциала региона — завершение строительства аэропорта в Кендерли и инициатива по строительству нового морского порта.

Подводя итоги заседания, аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность реализации задач, определенных в Послании Главы государства.

— Послание Главы государства поставило перед страной конкретные задачи и определило приоритеты предстоящей работы. Транзитно-логистический потенциал региона высок. У нас есть авиационное, морское, автомобильное, водное и железнодорожное сообщение. То есть развиты все основные виды транспортного сообщения. Теперь задача — превратить озвученные инициативы в конкретные проекты и результативную работу, обеспечив их качественное и своевременное исполнение. Ответственные органы и организации по каждому направлению должны вести согласованную работу и сделать основной акцент на конкретном результате, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Пресс-служба акима Мангистауской области