Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Бейнеуского района

6 ноября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил Бейнеуский район, встретился с жителями. На встрече были доложены ход социально-экономического развития района, проделанная работа и проекты, запланированные на предстоящий период, заслушаны предложения и мнения населения.

Сначала аким района Рахымжан Шалбаев представил отчет об итогах социально-экономического развития за девять месяцев 2026 года и планах на предстоящие годы.

В настоящее время население Бейнеуского района превышает 71 тысячу человек. По итогам девяти месяцев текущего года индекс фактического объема промышленной продукции составил 97,5 процента, индекс объема инвестиций в основной капитал — 136,8 процента. За отчетный период введено в эксплуатацию 16,3 тысячи квадратных метров жилья, индекс фактического объема строительных работ составил 101,9 процента.

В районе функционируют 25 государственных и одна частная школа, два колледжа. В этом году в селе Бейнеу открылся частный детский сад на 225 мест. Продолжаются работы по повышению качества образования и укреплению материально-технической базы учебных заведений. В прошлом году показатель оснащенности школ предметными кабинетами робототехники, химии, биологии, физики и STEM достиг 95,7 процента.

По словам главы района, в районе население обслуживают 12 государственных и две частные медицинские организации.

В настоящее время в целях перевода районной больницы в категорию межрайонной многопрофильной больницы проводится капитальный ремонт. В соответствии с планом, из 11 блоков блоки А и А1 планируется ввести в эксплуатацию в конце ноября, оставшиеся блоки — в первом квартале 2027 года.

Кроме того, проведены работы по капитальному ремонту фельдшерско-амбулаторных пунктов в селах Сарга, Толеп и Турыш, врачебно-амбулаторного здания в селе Акжигит.

В районе проведен ряд работ по развитию инфраструктуры культуры и спорта. Проведены ремонтные работы в сельском доме культуры Боранкула и сельском клубе Сынгырлау. Обновляется материально-техническая база Бейнеуского дома культуры. Работы планируется завершить в декабре.

В этом году в селе Боранкул введен в эксплуатацию спортивный зал на 23 штатные единицы, а в селе Бейнеу — районная библиотека с читальным залом на 62 места.

97,7 процента жителей района подключены к централизованной системе питьевой воды. В настоящее время в селе Сарга ведутся работы по строительству водоочистного сооружения и внутрисельского водопровода. Уровень выполнения проекта достиг 90 процентов.

В сфере пассажирских перевозок население района обслуживает 61 обновленный автобус. Продолжается и строительство нового железнодорожного вокзала в селе Бейнеу. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Бейнеуский зерновой терминал за девять месяцев текущего года произвел 3 420 тонн пшеничной муки и 6 240 тонн комбикорма. Продукция поставляется в Бейнеуский, Каракиянский, Тупкараганский, Мунайлинский и Мангистауский районы области, отгружается по заказам в города Актау и Жанаозен.

С начала года в районе реализовано четыре инвестиционных проекта, в результате создано 68 новых рабочих мест. В пул инвестиционных проектов на 2027–2030 годы включено 12 проектов. В результате их реализации планируется создать 625 новых рабочих мест.

В ходе встречи жители озвучили вопросы, касающиеся качества дорог, питьевой воды, образования, медицинского обслуживания, социальной поддержки и жилья.

Аким области Нурдаулет Килыбай уделил внимание каждому поднятому вопросу, поручив акиму района и руководителям соответствующих управлений изучить их и решить в рамках законодательства.

Пресс-служба акима Мангистауской области