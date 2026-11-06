Аким области Нурдаулет Килыбай принял жителей Бейнеу по личным вопросам

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в рамках рабочей поездки в Бейнеуский район после встречи с населением провел прием граждан по личным вопросам.

В ходе личного приема жители подняли вопросы обеспечения занятости, предоставления жилья, здравоохранения, образования, социальной поддержки и другие актуальные темы. Граждане озвучили акиму области волнующие их вопросы, высказали предложения по путям их решения.

Аким области внимательно выслушал каждое обращение и предложение, рассмотрев варианты решения поднятых вопросов. По соответствующим направлениям он дал конкретные поручения ответственным государственным органам, поручив всесторонне рассмотреть обращения граждан в рамках действующего законодательства и взять их исполнение на контроль.

Пресс-служба акима Мангистауской области