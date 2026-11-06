Аким области поручил ускорить работы по модернизации таможенного поста «Тажен»

Сегодня, 6 ноября, рабочая поездка акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая в Бейнеуский район продолжилась. В рамках поездки глава региона ознакомился с ходом работ по модернизации таможенного пункта пропуска «Тажен», расположенного на границе Казахстана и Узбекистана в селе Тажен.

Работы по модернизации таможенного поста начались в 2025 году. Проект реализует ТОО «Проектная фирма Архон». Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2027 году.

В настоящее время на объекте задействованы 51 рабочий, 5 инженерно-технических работников и 10 единиц специальной техники.

Основная цель проекта — увеличение товарооборота, обеспечение скорости грузоперевозок между двумя государствами и сокращение времени прохождения границы.

В настоящее время через пункт пропуска в сутки въезжают 250 грузовых автомобилей и выезжают 250 автомобилей. То есть суточный объем пропуска поста составляет 500 грузовых автомобилей. После завершения работ по модернизации данный показатель увеличится вдвое и составит 1000 грузовых автомобилей в сутки, а число физических лиц возрастет с 1000 до шести тысяч.

На таможенном посту проводится таможенный контроль товаров, перевозимых грузовыми автомобилями. Кроме того, осуществляются радиационный, санитарно-эпидемиологический и транспортный контроль. Специалисты пограничной службы обеспечивают пограничный и паспортный контроль.

В результате модернизации усовершенствуется инфраструктура пункта пропуска, контрольные процедуры будут организованы в соответствии с современными требованиями. Это позволит ускорить процесс прохождения границы, повысить эффективность грузоперевозок.

Ознакомившись с ходом строительства, аким области Нурдаулет Килыбай поручил подрядной организации увеличить темпы работ, завершить объект в короткие сроки при соблюдении требований к качеству.

– Глава государства в своем Послании отметил необходимость недопущения длинных очередей транспортных средств на пунктах пропуска на границе. Полноценного запуска поста «Тажен» ждет население. Поэтому ускорьте строительные работы, обеспечите качественную реализацию проекта в соответствии с установленными требованиями. Объект необходимо завершить своевременно, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Пресс-служба акима Мангистауской области