В селе Сарга ведутся работы по модернизации инфраструктуры питьевой воды

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в Бейнеуский район ознакомился с ходом строительства водоочистного сооружения и внутрисельских водопроводных сетей в селе Сарга.

В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 90 процентов. В частности, строительство водоочистного сооружения завершено на 85 процентов, работы по прокладке внутрисельских водопроводных сетей — на 95 процентов, а работы по благоустройству — на 90 процентов.

В рамках проекта водопроводные сети на территории села полностью проложены, подведены к жилым домам. Кроме того, завершено строительство насосной станции, установлено необходимое оборудование. В настоящее время прорабатываются вопросы завершения оставшихся строительных работ, подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию.

Строительные работы осуществляет подрядная организация ТОО «Альянс ЛТД». Полностью завершить объект планируется в декабре текущего года.

После реализации проекта жители села Сарга будут полностью обеспечены централизованной питьевой водой. Это позволит повысить качество жизни сельского населения, развить инженерную инфраструктуру населенного пункта.

Аким области поручил представителям ответственных учреждений и подрядной организации завершить строительные работы в установленные сроки и качественно, обеспечить соответствие работы установленного оборудования требованиям.

Пресс-служба акима Мангистауской области