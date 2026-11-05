В Бейнеу завершается строительство нового железнодорожного вокзала

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил строительную площадку нового железнодорожного вокзала в Бейнеуском районе, ознакомился с ходом работ на объекте.

Площадь нового вокзала, строительство которого началось в 2025 году, составляет 3500 квадратных метров. Это в 15 раз больше здания прежнего вокзала. Трехэтажный объект планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Подрядчик проекта — ТОО «JJ Construction».

В настоящее время строительные работы ведутся активными темпами. Внутренняя отделка здания и монтаж инженерных систем выполнены примерно на 90 процентов. На строительной площадке трудятся более 130 рабочих, задействовано 15 единиц специальной техники.

Новый вокзал сможет одновременно обслуживать 1300 пассажиров. В целях создания комфортных условий для пассажиров в здании предусмотрены эскалаторы и лифты.

Кроме того, на втором этаже разместятся кофейня, торговые киоски, бутики, зоны для совместной работы и отдыха. Это позволит пассажирам с комфортом провести время перед поездкой.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит развить транспортно-логистическую инфраструктуру района и повысить качество оказываемых пассажирам услуг.

Глава региона поручил подрядной организации не снижать темпов строительства, строго соблюдать требования к качеству работ и технике безопасности, завершить строительно-монтажные и благоустроительные работы в установленные сроки и своевременно оформить необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Пресс-служба акима Мангистауской области