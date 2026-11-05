Бейнеуская районная больница станет современным многопрофильным медицинским центром

Сегодня, 5 ноября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом капитального ремонта и модернизации, проводимых в Бейнеуской многопрофильной центральной районной больнице. Глава региона проверил ход строительства, рассмотрел вопросы качества выполненных работ и сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Общая площадь здания больницы, построенной в 1981 году, составляет 54 146 квадратных метров. В рамках капитального ремонта, начатого в прошлом году, строительные работы ведутся в шести из 11 блоков объекта.

В настоящее время работы в основном блоке А1 выполнены на 97 процентов, в блоке А — на 84 процента. В блоках К и L уровень выполнения строительных работ составляет 70 процентов. В указанных блоках завершена прокладка инженерных сетей и отделка фасада. Сейчас продолжаются внутренние отделочные работы, укладка плитки и оштукатуривание.

Согласно плану, основные блоки А и А1 планируется ввести в эксплуатацию в конце ноября. Остальные блоки планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2027 года.

Кроме того, все блоки больницы подключены к централизованной системе водоснабжения и канализации. Ведутся работы по монтажу отопительного котла. В рамках благоустройства территории устанавливаются бордюры и укладывается брусчатка. Также установлено 29 светильников, высажено 38 саженцев туи.

После завершения модернизации больница будет в качестве многопрофильной медицинской организации, отвечающей современным требованиям. В целях повышения качества и доступности медицинских услуг обновляется материально-техническая база учреждения, предусматриваются новые диагностические возможности.

В частности, в больнице ведется подготовка к размещению кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ). Подземный переход, ранее использовавшийся для прохода в столовую, будет адаптирован для медицинских целей. Это позволит пациентам проходить МРТ, компьютерную томографию (КТ), рентген и другие диагностические обследования, не выходя на улицу.

Помимо этого, палаты будут обеспечены современным медицинским оборудованием, установят системы для постоянного мониторинга состояния пациентов. Также палаты оснастят камерами видеонаблюдения.

В ходе осмотра объекта аким области обратил особое внимание на качество строительных работ, поручил завершить все работы в установленные сроки. Он также отметил необходимость качественной установки инженерных систем, соблюдения современных медицинских требований и обеспечения эффективной работы больницы в дальнейшем.

Пресс-служба акима Мангистауской области