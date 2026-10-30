29 октября на аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая были обсуждены проводимая работа в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и вопросы защиты прав детей. На совещании особое внимание было уделено профилактике правонарушений среди подростков и обеспечению безопасности детей. Совещание транслировалось в прямом эфире, и

жители направили свои вопросы.

По словам и.о. заместителя начальника областного департамента полиции Серика Айдарова, в регионе в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

Подростки, склонные к совершению правонарушений, берутся на профилактический учет, с ними проводится индивидуальная и оздоровительная работа. Кроме того, по зарегистрированным правонарушениям на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлена 171 рекомендация, приняты соответствующие решения.

– В целях повышения правовой грамотности детей и родителей в организациях образования организовано 3 462 собрания, в которых приняли участие 220 323 учащихся и родителя. Также в контакт-центр «111» поступали обращения, касающиеся несовершеннолетних, по каждому заявлению проведена соответствующая работа, – сказал Серик Айдаров.

Постоянно проводятся мероприятия и в направлении обеспечения дорожной безопасности. Для выявления и предупреждения фактов грубого нарушения правил дорожного движения организованы рейды, начата профилактическая работа.

Кроме того, для привлечения внимания водителей и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на 84+150 километре автодороги республиканского значения «Бейнеу – Тажен» в дорожные конструкции интегрированы низкоинтенсивные лазерные системы.

По данным и.о. руководителя областного управления образования Акбопе Искалиевой, с 2026–2027 учебного года во всех 216 организациях образования региона введены обязательные курсы, направленные на профилактику правонарушений, буллинга и цифрового мошенничества среди детей.

– Из общего числа около 200 тысяч учащихся более 120 тысяч, то есть учащиеся 5–11 классов, обучаются по курсам «Основы Конституции», «Закон и порядок», «Личная безопасность» и предмету «Основы права». В целях профилактики правонарушений в организациях образования совместно с местным управлением полиции проведены оперативно-профилактические мероприятия. Также с 10 по 20 сентября 2026 года была организована декада «Безопасная организация образования», – сказала Акбопе Искалиева.

На совещании особое внимание было уделено и вопросу защиты прав детей. По данным руководителя областного управления по защите прав детей Несибели Куатовой, в Мангистауской области проживают 338 084 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

В целях оценки психологического здоровья детей и предупреждения рисков в республиканском масштабе запущена платформа «BALAZHAN». В связи с этим была отмечена важность проведения системной работы с детьми, нуждающимися в психологической поддержке и отнесенными на платформе к красной и желтой зонам. Помимо этого, на основе сообщений, поступивших на линию связи «111», изучаются ситуации, касающиеся прав и безопасности детей, организуется взаимодействие с необходимыми службами.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил необходимость усиления работы ответственных государственных органов и системной координации мер в данном направлении для профилактики правонарушений среди подростков.

– Безопасность и защита прав детей – общая задача для всех нас. Для профилактики правонарушений среди подростков недостаточно бороться только с последствиями. Необходимо выявлять причины, уделять внимание воспитанию, досугу и психологическому состоянию каждого ребенка. В связи с этим полиция, организации образования, родители и ответственные учреждения должны работать в тесном контакте. Мы должны создать условия для того, чтобы каждый ребенок рос в безопасной среде, получал качественное образование, знал свои права, – сказал аким области.

Пресс-служба акима Мангистауской области