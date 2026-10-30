В Актау рассмотрены вопросы цифровизации и развития искусственного интеллекта

На аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая было рассмотрено текущее состояние сферы цифровизации в регионе, реализуемые проекты и предстоящие задачи. Совещание проходило в прямом эфире, жители получили возможность направить волнующие их вопросы.

По данным и.о. руководителя областного управления цифровых технологий Атамуры Балтабая, в регионе формируется инфраструктура дронов, позволяющая дистанционно вести мониторинг территорий, оперативно выявлять очаги возгораний, места незаконных свалок и другие правонарушения.

– В этом году для Мунайлинского района и города Жанаозен закуплены стационарные дроны, а также один мобильный дрон для мониторинга отдаленных территорий. В результате общее количество дронов в рамках проекта достигло пяти. Кроме того, в городе Актау проводятся аэрофотосъемочные работы. В целях оперативного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях в области запущена система Mass Alert. Система через технологию Cell Broadcast с помощью базовых станций сотовой связи рассылает предупредительные сообщения на совместимые мобильные устройства на определенной территории, – сказал Атамура Балтабай.

Вместе с тем, в рамках развития цифровых технологий совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК в формате Demo Day рассматриваются решения разработчиков. Проекты отбираются исходя из потребностей отраслевых управлений, оцениваются возможности их внедрения в пилотном режиме. В настоящее время ведутся работы по направлениям Smart Data Ukimet, Smart Data Region, PULS AI и AI Startify.

Важную роль в подготовке IT-специалистов в регионе, поддержке технологических инициатив молодежи и развитии инновационных проектов играет площадка Mangystau Hub. С начала года в центре организовано 72 мероприятия. В их числе — Mangystau IT Fest, Digital Mangystau IT Forum, Decentrathon, Eco Hackathon и Startup Battle. Кроме того, более 160 государственных служащих прошли обучение по применению инструментов искусственного интеллекта.

На совещании также был рассмотрен вопрос реализации концепции Smart City. Инициатива направлена на цифровизацию городских служб, объединение данных из различных систем и эффективное управление городской инфраструктурой. Стратегия охватывает шесть основных направлений и 21 базовую инициативу. В их числе — управление городом и регионом, общественная безопасность, транспорт и логистика, социальная сфера, экология, жилищно-коммунальное хозяйство.

По итогам совещания аким области Нурдаулет Килыбай отметил важность эффективного использования возможностей цифровизации и искусственного интеллекта, качественной реализации проектов и координации работы в данном направлении квалифицированными специалистами.

– Глава государства в Послании народу Казахстана отметил, что искусственный интеллект является инструментом новых возможностей. Сегодня также существует проблема нерационального проведения времени в социальных сетях и зависимости от них. Гаджеты должны стать не средством, отнимающим время у людей, а наоборот, технологией, позволяющей эффективно выполнять работу. Кроме того, работу проектного офиса должны вести специалисты с соответствующей квалификацией, – сказал Нурдаулет Килыбай.

Пресс-служба акима Мангистауской области