29 октября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с делегацией во главе с руководителем делегации Европарламента по сотрудничеству с Центральной Азией Джузеппиной Принчи. В состав делегации вошли представители Бельгии, Италии, Франции, Швеции, Болгарии и Словакии.

Стороны обсудили инвестиционный потенциал региона, перспективы сотрудничества в сферах развития туризма, экологии и транспорта и логистики.

В ходе встречи были презентованы направления экономического развития Мангистауской области, возможности в сферах промышленного производства и переработки, а также проекты, предлагаемые для иностранных инвесторов.

По словам руководителя областного Управления индустриально-инновационного развития Абая Естекбаева, на сегодняшний день в регионе сформировано 46 инвестиционных проектов, запланированных к реализации до 2032 года.

– Есть конкретные результаты сотрудничества с европейскими компаниями. В частности, немецкая компания Heidelberg Materials производит в регионе высококачественный цемент, итальянская компания Tenaris выпускает трубы со спиральным швом. Французская компания PCM производит винтовые насосы и приводы для нефтегазовых предприятий. Турецкая компания YDA в рамках государственно-частного партнерства модернизировала аэропорт Актау, в настоящее время реализует проект по созданию мультимодального транспортно-логистического хаба на его базе, – сказал Абай Естекбаев.

На встрече особое внимание было уделено и развитию транспортно-логистической сферы. Было отмечено, что за последние пять лет объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос более чем в три раза. В числе перспективных проектов — развитие контейнерных перевозок через порт Актау, строительство морских терминалов «Саржа» и «Керуен», а также создание мультимодального хаба на базе аэропорта Актау.

Кроме того, делегации были презентованы возможности промышленности и перерабатывающей сферы, направления развития агропромышленного комплекса, потенциал туризма и результаты в сфере цифровизации.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выразил готовность региона к укреплению партнерства с иностранными инвесторами.

– Привлечение инвестиций — один из основных приоритетов, определенных Главой государства. В этом направлении в Мангистауской области проводится системная работа, отдается приоритет повышению инвестиционного потенциала региона и реализации новых проектов. В нашем регионе имеются все возможности для проведения совместных инвестиционных проектов и рассмотрения новых предложений. Акимат области готов оказать поддержку инвесторам на всех этапах реализации проектов. Наша цель — укрепление взаимовыгодного партнерства, реализация новых проектов, которые дадут импульс развитию экономики региона, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь руководитель делегации Европарламента по сотрудничеству с Центральной Азией Джузеппина Принчи отметила стратегическое значение Мангистауского региона в развитии экономических связей между Европой и Азией.

В ходе встречи члены делегации задали вопросы, обменялись мнениями по направлениям трудовых ресурсов и подготовки квалифицированных специалистов, обеспечения безопасности транспортно-логистической инфраструктуры, повышения пропускной способности Транскаспийского маршрута и развития транспортных связей.

Пресс-служба акима Мангистауской области