Мангистау расширяет транспортные возможности: в Каракиянском районе строится новый порт

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистического потенциала Мангистау, в Каракиянском районе реализуется проект по созданию нового портово-логистического хаба.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе рабочей поездки в Каракиянский район посетил территорию строительства нового порта, ознакомился с текущим состоянием проектно-изыскательских работ, предшествующих строительству.

Аким области встретился на территории объекта с представителями китайской компании Guo You Resources Group, реализующей проект, обсудил дальнейшие планы по его реализации.

Проект направлен на создание современного многофункционального портово-логистического хаба на восточном побережье Каспийского моря. Общий объем инвестиций составляет 1 млрд долларов США. На первый этап планируется направить 300 млн долларов США для строительства портовой инфраструктуры, причального комплекса, контейнерных и складских терминалов, железных и автомобильных дорог.

На первом этапе пропускная способность порта, как планируется, достигнет 6–15 млн тонн в год. На последующих этапах данный показатель предусматривается увеличить до 25 млн тонн.

В рамках проекта будут построены 7 причалов, волнолом протяженностью около 3 километров, железнодорожные пути общей протяженностью 7,5 километра, инфраструктура для RO-RO и железнодорожных паромов, а также судостроительный и судоремонтный комплекс.

— Глава государства поставил задачу повысить транспортно-логистический потенциал Казахстана, превратить нашу страну в один из ключевых транспортных узлов Евразии. В этом направлении Мангистау имеет особое стратегическое значение. Новый порт, строящийся в Каракиянском районе, — важный проект, который расширит транзитные возможности региона, позволит эффективно использовать потенциал Срединного коридора. Совместно с инвестором нам необходимо обеспечить качественную реализацию проекта в установленные сроки. При этом в центре внимания будут находиться создание новых рабочих мест, подготовка казахстанских специалистов и внесение проектом реального вклада в экономику региона, — сказал Нурдаулет Килыбай.

При полном запуске проекта планируется создать от 600 до 800 постоянных рабочих мест. Кроме того, предусмотрена подготовка казахстанских технических кадров и поэтапная передача управления портовой деятельностью местным специалистам.

Аким области поручил ответственным лицам совместно с инвестором ускорить работы по реализации проекта, держать ход строительства под постоянным контролем и обеспечить соблюдение установленных сроков.

Пресс-служба акима Мангистауской области