Мангистау и Европейский союз обсудили приоритетные направления сотрудничества

28 октября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с Послом Представительства Европейского союза в Казахстане Алешкой Симкич. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах транспорта и логистики, энергетики, экологии и туризма, а также повышения инвестиционного потенциала региона.

На встрече особое внимание было уделено вопросам укрепления стратегического партнерства между Европейским союзом и Казахстаном, развития торгово-экономических связей и совершенствования транспортной инфраструктуры. Также обсуждались вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Данный коридор считается важным международным маршрутом, позволяющим укрепить торговые связи между Европой и Центральной Азией, повысить эффективность грузоперевозок и сократить сроки доставки.

Аким области Нурдаулет Килыбай остановился на возможностях региона в транспортно-логистической сфере, выразил готовность со стороны акимата поддержать совместные инициативы.

-Мангистауская область с точки зрения географического расположения и транспортно-логистических возможностей считается благоприятным регионом для международного партнерства. В частности, особое значение имеет эффективное использование потенциала и дальнейшее развитие инфраструктуры портов Актау и Курык. Кроме того, в регионе динамично развивается и сфера туризма. Мы готовы поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества и повышение экономического потенциала региона, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь Посол Представительства Европейского союза Алешка Симкич отметила, что Мангистауская область обладает большими инвестиционными возможностями для европейских компаний. Также она обратила внимание на туристический потенциал региона, отметила наличие возможностей для развития сотрудничества в этой сфере.

Отметим, что Европейский союз занимает важное место во внешнеторговых связях Мангистауской области. По итогам января-сентября текущего года внешний торговый оборот между регионом и странами Европейского союза составил 872 млн долларов США.

Пресс-служба акима Мангистауской области