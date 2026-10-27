Нурдаулет Килыбай встретился с Генеральным консулом Российской Федерации в Актау

Сегодня, 27 октября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с Генеральным консулом Российской Федерации в городе Актау Ринатом Андержановым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления торгово-экономических связей, развития агропромышленного комплекса, повышения потенциала рыбного хозяйства и экологическим проблемам Каспийского моря, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

На встрече приоритетное внимание было уделено расширению двустороннего сотрудничества, активизации инвестиционного партнерства и развитию новых точек роста экономики региона. Также были обсуждены вопросы диверсификации экономики и развития производства.

В ходе встречи аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул готовность поддержать инициативы, направленные на укрепление двустороннего партнерства.

– Российская Федерация является одним из важнейших партнеров во внешнеторговых связях области. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии эффективного сотрудничества. Готовы поддержать все инициативы, направленные на расширение торгово-экономических связей, реализацию инвестиционных проектов и укрепление партнерства по новым направлениям, – сказал аким области.

В свою очередь, Генеральный консул Российской Федерации в Актау Ринат Андержанов остановился на высоком потенциале двустороннего сотрудничества, выразив уверенность в продуктивности дальнейшего взаимодействия.

Отметим, что на сегодняшний день в Мангистауской области зарегистрировано 589 предприятий с участием российского капитала, работающих в различных отраслях экономики. По итогам восьми месяцев текущего года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Российской Федерацией составил 110 млн долларов США.

Пресс-служба акима Мангистауской области