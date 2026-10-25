В Актау состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Республики

Сегодня, 25 октября, на Площади государственных символов в Актау состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Республики. В мероприятии, посвященном национальному празднику, приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, ветераны, представители государственных органов, молодежь, специалисты различных сфер, военнослужащие и жители города.

В ходе праздничного мероприятия собравшиеся совместно исполнили Государственный гимн, отдав дань уважения государственным символам, ставшим олицетворением независимости страны и национального единства.

На торжественном собрании государственный и общественный деятель, почетный академик Национальной академии наук РК Омирзак Озганбаев поздравил жителей с Днем Республики, подчеркнул особенную значимость этого праздника.

– Поздравляю всех вас с сегодняшним Днем Республики! Этот день имеет огромное значение в истории нашей страны. Был открыт большой путь для развития Казахстана в новом направлении. Взошла заря независимости, наш народ вступил на путь свободного развития. Сегодня вектор развития нашей страны четок, Казахстан занимает свое достойное место на мировой арене. Мы стали узнаваемы во всем мире, возродились наш язык и традиции, возрос статус национальных ценностей. Казахская земля превратилась в государство, признанное мировым сообществом. В настоящее время наша страна утверждает свои позиции среди средних держав, уверенно возглавляя движение вперед. Пусть растет авторитет казахского народа, путь развития будет светлым, а будущее — процветающим! – сказал Омирзак Озганбаев.

В ходе мероприятия молодежь города торжественно развернула Государственный флаг Республики Казахстан размером 9×4 метра.

Праздничная программа продолжилась патриотическими песнями в исполнении артистов региона, подарившими участникам торжества приподнятое настроение.

Пресс-служба акима Мангистауской области