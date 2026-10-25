Уважаемые мангистаусцы! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Национальным праздником — Днем Республики!

День Республики — это исторический праздник, возрождающий многовековые традиции государственности нашего народа, олицетворяющий высокую мечту наших предков о свободе. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Этот документ открыл путь к обретению независимости нашей страны и заложил политико-правовую основу становления Казахстана как самостоятельного государства.

Возвращение Дню Республики статуса национального праздника по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева — важный шаг, возродивший нашу историческую память и укрепивший национальный дух.

Сегодня мы живем в независимой стране, где сбылась вековая мечта наших предков. Теперь наша задача — укреплять суверенитет и совместно трудиться во благо будущего страны. На современном этапе Казахстан делает важные шаги по пути модернизации и обновления. Инициативы Главы государства направлены на устойчивое развитие страны, укрепление общественного согласия и повышение благосостояния граждан.

Принципы «Закон и порядок», «Таза Қазақстан», «Адал азамат» должны стать общими ценностями нашего общества.

Поздравляю всех вас с национальным праздником — Днем Республики, ставшим символом сегодняшней стабильности, спокойствия, мира и единства! Пусть будет крепким наше единство, а устои независимости — незыблемыми!

С уважением, аким Мангистауской области Н. Килыбай