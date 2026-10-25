Поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с национальным праздником – Днем Республики!
Этот праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности.
Мы прошли большой и тернистый путь суверенного развития, наполненный знаковыми событиями и весомыми достижениями.
К 35-летию Независимости Казахстан состоялся как зрелое государство с сильной экономикой и прогрессивным обществом, уважаемая и влиятельная средняя держава.
Нынешний год открывает рубежный этап, по сути, новый цикл в летописи страны.
Мы созидаем развитое, прогрессивное, светское государство, в котором институциональная прочность и качество человеческого капитала являются залогом глобальной конкурентоспособности.
Вступление в силу Конституции стало особым с исторической точки зрения событием, привлекшим внимание международного сообщества.
Конституция придала мощный импульс обновлению системы государственного управления, коренным изменениям в политике, экономике, культуре и социальной сфере.
Опираясь на конституционные ценности, мы будем твердо следовать нашим стратегическим курсом поступательных преобразований, реализуем все стоящие перед нами задачи.
Сейчас мы планомерно внедряем передовые технологии и инновации, расширяем применение искусственного интеллекта.
Открываем современные производства, модернизируем инфраструктуру, возводим школы, больницы и другие социальные объекты. В наших планах множество проектов, направленных на повышение благополучия народа.
Но самое главное – мы как нация уверенно смотрим в будущее, сплотившись вокруг созидательных целей и вдохновляющих идеалов.
Стремление к знаниям и добросовестному труду, высокая ответственность и подлинный патриотизм становятся неотъемлемой частью мировоззрения наших граждан.
Мы строим наш общий дом, укрепляя дух нации, формируя новую общественную этику, укореняя ценности Закона и Порядка, Чистоты и Природолюбия, Единства и Согласия.
Убежден, что совместными усилиями мы упрочим наш Суверенитет, построим Справедливый, Безопасный, Прогрессивный и Чистый Казахстан.
Пусть гордо реет наш небесно-голубой флаг!
Пусть процветает наша Родина!
С Днем Республики!