Поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с национальным праздником – Днем Республики!

Этот праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности.

Мы прошли большой и тернистый путь суверенного развития, наполненный знаковыми событиями и весомыми достижениями.

К 35-летию Независимости Казахстан состоялся как зрелое государство с сильной экономикой и прогрессивным обществом, уважаемая и влиятельная средняя держава.

Нынешний год открывает рубежный этап, по сути, новый цикл в летописи страны.

Мы созидаем развитое, прогрессивное, светское государство, в котором институциональная прочность и качество человеческого капитала являются залогом глобальной конкурентоспособности.

Вступление в силу Конституции стало особым с исторической точки зрения событием, привлекшим внимание международного сообщества.

Конституция придала мощный импульс обновлению системы государственного управления, коренным изменениям в политике, экономике, культуре и социальной сфере.

Опираясь на конституционные ценности, мы будем твердо следовать нашим стратегическим курсом поступательных преобразований, реализуем все стоящие перед нами задачи.

Сейчас мы планомерно внедряем передовые технологии и инновации, расширяем применение искусственного интеллекта.

Открываем современные производства, модернизируем инфраструктуру, возводим школы, больницы и другие социальные объекты. В наших планах множество проектов, направленных на повышение благополучия народа.

Но самое главное – мы как нация уверенно смотрим в будущее, сплотившись вокруг созидательных целей и вдохновляющих идеалов.

Стремление к знаниям и добросовестному труду, высокая ответственность и подлинный патриотизм становятся неотъемлемой частью мировоззрения наших граждан.

Мы строим наш общий дом, укрепляя дух нации, формируя новую общественную этику, укореняя ценности Закона и Порядка, Чистоты и Природолюбия, Единства и Согласия.

Убежден, что совместными усилиями мы упрочим наш Суверенитет, построим Справедливый, Безопасный, Прогрессивный и Чистый Казахстан.

Пусть гордо реет наш небесно-голубой флаг!

Пусть процветает наша Родина!

С Днем Республики!