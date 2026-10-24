В Шетпе введен в эксплуатацию новый объект водоснабжения для трех микрорайонов

Сегодня, 24 октября, заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов принял участие в церемонии запуска нового объекта водоснабжения, обеспечивающего питьевой водой микрорайоны Ащыбулак-1, Ащыбулак-2 и Жанаорпа-2 в селе Шетпе.

Проект направлен на обеспечение качественной питьевой водой более 5 тысяч жителей трех микрорайонов. Строительство велось в два этапа. Проложено 8 830 метров водопроводных сетей, пробурено восемь скважин. Также построены резервуары для воды и насосная станция.

Ранее жители данных микрорайонов пользовались привозной питьевой водой. Теперь водоснабжение осуществляется по трубопроводу из восьми новых скважин, пробуренных в местности Каракудык.

Новые скважины также послужат дополнительным источником воды для действующей системы водоснабжения села Шетпе. Ранее сельчане использовали воду из скважин, расположенных на местности Когез. Ввод объекта позволит увеличить объемы подаваемой питьевой воды, обеспечить населения стабильным водоснабжением.

В ходе мероприятия заместитель акима области Галымжан Ниязов подчеркнул, что обеспечение населения качественной и стабильной питьевой водой является одним из приоритетных направлений работы.

– Обеспечение жителей качественной и стабильной питьевой водой — приоритет нашей работы. На сегодняшний день в области реализуется ряд проектов для создания комфортных условий проживания граждан. Это не только улучшит качество жизни населения, но и откроет возможности для дальнейшего развития населенных пунктов. Выражаю благодарность подрядным организациям, сотрудникам ответственных учреждений и всем, кто участвовал в строительстве. Работа в данном направлении будет продолжена, – отметил Галымжан Ниязов.

На торжественном собрании также выступил аксакал района Жумагул Селбаев, который поздравил жителей с запуском объекта, подчеркнув важность питьевой воды для села и пожелал, чтобы новый объект долго служил на благо народа.

Мероприятие завершилось традиционной церемонией разрезания ленты, и объект водоснабжения был официально введен в эксплуатацию.

Пресс-служба акима Мангистауской области