В Мангистау состоялось торжественное собрание ко Дню Республики

В Актау к 25 октября — Дню Республики состоялось торжественное собрание «Еңселі елім - Қазақстан». На праздничном мероприятии аким области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей региона с национальным праздником, вручил государственные и ведомственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в развитие страны.

Выступая на торжественном собрании, аким области остановился на исторической значимости Дня Республики, подчеркнув его особую роль в укреплении национальной идентичности и популяризации традиций государственности.

– День Республики — это исторический праздник, возрождающий многовековые традиции государственности нашего народа, олицетворяющий высокую мечту наших предков о свободе. Возвращение Дню Республики статуса национального праздника по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева — важный шаг, возродивший нашу историческую память, укрепивший национальный дух. Сегодня мы живем в независимой стране, где сбылась вековая мечта наших предков. Теперь наша задача — укреплять суверенитет и совместно трудиться во благо будущего страны, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В рамках праздника нагрудным знаком Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Мемлекеттік қызмет ардагері» был награжден ряд граждан.

Также за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами гражданам были вручены государственные награды. В частности, ряд жителей региона был удостоен орденов «Құрмет» и «Еңбек Даңқы» III степени, медалей «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат».

На торжественном собрании был также отмечен труд лучших сельских акимов, вносящих вклад в развитие системы местного самоуправления и повышение социально-экономического потенциала сельских округов. Награды получили победители организованного с этой целью конкурса «Үздік ауыл әкімінің аппараты - 2025».

По итогам конкурса «Үздік ауыл әкімінің аппараты - 2025» I место занял аппарат акима сельского округа Рахат города Жанаозен, II место — аппарат акима села Акшукур Тупкараганского района, III место — аппарат акима сельского округа Актобе Мангистауского района.

Мероприятие продолжилось праздничной концертной программой.

Пресс-служба акима Мангистауской области