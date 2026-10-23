В Мунайлинском районе открылся новый дом культуры села Батыр

Сегодня, 23 октября, в селе Батыр Мунайлинского района состоялось открытие нового дома культуры. В торжественной церемонии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, поздравив жителей села с этим событием.

Новый дом культуры направлен на популяризацию национального искусства и традиций, поддержку творческих инициатив. Здесь будут организовываться культурно-массовые мероприятия, созданы условия для организации полезного досуга жителей.

Выступая на церемонии открытия, аким области Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность развития национального искусства и повышения интереса к чтению книг.

– Глава государства неоднократно отмечает необходимость развития казахского искусства. Особое внимание уделяется и чтению книг. В новом доме культуры предусмотрены литературный отдел, библиотека и кабинеты для различных кружков. Мангистау — регион, где процветает казахское искусство. Пусть среди подрастающего поколения, воспитывающегося здесь, завтра выйдут граждане, которые прославят нашу страну на мировой арене. Выражаю благодарность всем гражданам, причастным к возведению этого очага культуры и внесшим вклад в передачу столь полезного объекта жителям села. Поздравляю с этим радостным событием! – сказал Нурдаулет Килыбай.

В доме культуры будут работать кружки игры на домбре, гитаре, танцев, вокала и изобразительного искусства. Эти кружки позволят детям и молодежи села развивать свои творческие способности, повышать интерес к искусству.

На торжественном мероприятии с поздравительным словом также выступила Почетный гражданин Мунайлинского района, ветеран сферы культуры Балсулу Кондыбаева, которая отметила значимость нового очага культуры в жизни села. Мероприятие завершилось церемонией разрезания ленты.

Пресс-служба акима Мангистауской области