Железнодорожный вокзал «Мангистау» открылся после реконструкции

В соответствии с поручением Главы государства состоялось торжественное открытие реконструированного здания железнодорожного вокзала «Мангистау». В торжественной церемонии приняли участие вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, ветераны железнодорожной отрасли, жители и гости района.

В ходе мероприятия аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что модернизация вокзала позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру региона и создать комфортные условия для пассажиров.

– В соответствии с поручением Главы государства в нашей стране проводится системная работа по модернизации железнодорожных вокзалов. Сегодня в рамках этой инициативы железнодорожный вокзал «Мангистау» обновился, передан на благо населения. Лично я считаю вокзал «Мангистау» одним из самых красивых и уникальных объектов. Его облик, созвучный с морем, современная архитектура, внутреннее и внешнее гармоничное сочетание радуют глаз. Выражаю особую благодарность ветеранам, неустанно трудившимся в истории Мангистауской железной дороги и внесшим вклад в развитие отрасли. Пусть обновленный вокзал оказывает качественные услуги мангистаусцам и гостям нашего региона, долгие годы служит на благо народа, – сказал Нурдаулет Килыбай.

Новый вокзал спроектирован в высокотехнологичном стиле hi-tech. В витражах, подчеркивающих внешний облик здания, и архитектурных решениях фасада нашли отражение художественные элементы, вдохновленные природой Мангистау и волнами Каспийского моря.

В результате реконструкции площадь вокзала значительно увеличилась. Если площадь прежнего здания составляла 763,7 квадратных метра, то общая площадь нового трехэтажного комплекса превысила 9 тысяч квадратных метров. Это более чем в 11 раз больше прежнего.

Обновленный вокзал рассчитан на обслуживание 2 500 пассажиров в сутки. В летний пиковый сезон его пропускная способность может достигать до 4 000 пассажиров в сутки. Для обеспечения свободного и беспрепятственного передвижения пассажиров внутри вокзала предусмотрены шесть лифтов, два эскалатора и пять траволаторов. Кроме того, в комплексе организованы просторные залы ожидания, билетные кассы, комната матери и ребенка, доступная среда для лиц с ограниченными возможностями.

На прилегающей территории вокзала построена автостоянка на 160 автомобилей, проведено озеленение. Строительные работы выполнило ТОО «АқжолҚұрылыс».

На торжественной церемонии с поздравительным словом также выступил почетный гражданин Мунайлинского района, ветеран железнодорожной отрасли Табылды Амиров, пожелал, чтобы обновленный вокзал служил на благо страны. После этого состоялась церемония разрезания ленты, и вокзал был официально открыт.

Пресс-служба акима Мангистауской области