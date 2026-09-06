В Мангистау наращивают объемы сельскохозяйственного производства

В Каракиянском районе Мангистауской области последовательно развивают растениеводство, увеличивая площади посевов и объемы производства сельскохозяйственной продукции. Несмотря на сложные природно-климатические условия региона, фермеры осваивают земли, внедряют современные подходы и обеспечивают местный рынок собственной продукцией.

В ходе рабочей поездки в Каракиянский район аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил сельскохозяйственные угодья крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством, и ознакомился с ходом полевых работ.

В 2026 году в массиве Кызылкум в открытом грунте засеяно 94 гектара. На полях выращиваются огурцы, томаты, перец, капуста, баклажаны, дыни, арбузы и тыква. Также в районе работают 11 фермерских теплиц общей площадью 3,57 гектара, где выращиваются преимущественно огурцы. Для увеличения объемов продукции фермерских хозяйств в массиве Кызылкум и расширения количества теплиц для 51 крестьянского хозяйства проведены работы по строительству 26 км газопровода .

Значительный объем продукции производят крестьянские хозяйства «Еңбек» и «Рысбек», которые в текущем году засеяли 19 и 14,7 гектара соответственно. В районе также развивается плодоводство — яблоневые сады занимают 6,5 гектара.

Отдельное внимание уделяется производству капусты. На площади 2,2 гектара ее выращивают хозяйства «Еңбек» и «Рысбек». Уже на местный рынок «Асар-С» поставлено 150 тонн продукции по оптовым ценам от 160 до 170 тенге за килограмм. Общий планируемый объем сельскохозяйственной продукции составляет 3 тысячи тонн.

В ходе посещения угодий аким области отметил важность эффективного использования земель и дальнейшего наращивания объемов производства.

— Мангистау должен не только потреблять сельскохозяйственную продукцию, но и наращивать собственное производство. Это вопрос продовольственной безопасности и развития экономики региона. Результаты фермеров показывают, что даже в условиях нашего климата при эффективном использовании земель, современных технологиях и государственной поддержке можно значительно увеличивать объемы производства. Наша задача — создать условия для дальнейшего расширения таких хозяйств и увеличения доли местной продукции на рынке, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Аким области поручил ответственным лицам продолжить работу по эффективному использованию сельскохозяйственных земель, увеличению объемов производства и оказанию необходимой поддержки фермерам.

Пресс-служба акима Мангистауской области

В Каракиянском районе Мангистауской области последовательно развивают растениеводство, увеличивая площади посевов и объемы производства сельскохозяйственной продукции. Несмотря на сложные природно-климатические условия региона, фермеры осваивают земли, внедряют современные подходы и обеспечивают местный рынок собственной продукцией.

В ходе рабочей поездки в Каракиянский район аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил сельскохозяйственные угодья крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством, и ознакомился с ходом полевых работ.

В 2026 году в массиве Кызылкум в открытом грунте засеяно 94 гектара. На полях выращиваются огурцы, томаты, перец, капуста, баклажаны, дыни, арбузы и тыква. Также в районе работают 11 фермерских теплиц общей площадью 3,57 гектара, где выращиваются преимущественно огурцы. Для увеличения объемов продукции фермерских хозяйств в массиве Кызылкум и расширения количества теплиц для 51 крестьянского хозяйства проведены работы по строительству 26 км газопровода .

Значительный объем продукции производят крестьянские хозяйства «Еңбек» и «Рысбек», которые в текущем году засеяли 19 и 14,7 гектара соответственно. В районе также развивается плодоводство — яблоневые сады занимают 6,5 гектара.

Отдельное внимание уделяется производству капусты. На площади 2,2 гектара ее выращивают хозяйства «Еңбек» и «Рысбек». Уже на местный рынок «Асар-С» поставлено 150 тонн продукции по оптовым ценам от 160 до 170 тенге за килограмм. Общий планируемый объем сельскохозяйственной продукции составляет 3 тысячи тонн.

В ходе посещения угодий аким области отметил важность эффективного использования земель и дальнейшего наращивания объемов производства.

— Мангистау должен не только потреблять сельскохозяйственную продукцию, но и наращивать собственное производство. Это вопрос продовольственной безопасности и развития экономики региона. Результаты фермеров показывают, что даже в условиях нашего климата при эффективном использовании земель, современных технологиях и государственной поддержке можно значительно увеличивать объемы производства. Наша задача — создать условия для дальнейшего расширения таких хозяйств и увеличения доли местной продукции на рынке, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Аким области поручил ответственным лицам продолжить работу по эффективному использованию сельскохозяйственных земель, увеличению объемов производства и оказанию необходимой поддержки фермерам.

Пресс-служба акима Мангистауской области