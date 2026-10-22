Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с вице-президентом китайской компании China Huadian Overseas Investment Co. Ltd. Чжоу Дэхуа, обсудил ход реализации крупных энергетических проектов в регионе.

На встрече рассмотрены ход строительства парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау и планы по строительству нового энергетического объекта мощностью 500 МВт.

Строительство парогазовой установки осуществляется совместно с китайской компанией «Хуадян» в рамках программы модернизации предприятия «МАЭК». Общая стоимость проекта составляет 210 млн долларов США.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Часть необходимого энергетического оборудования уже доставлена, начался его монтаж. Оставшаяся часть оборудования поставляется поэтапно.

Планируется, что проект будет завершен во втором квартале 2027 года, после ввода станции в полную эксплуатацию постоянными рабочими местами будут обеспечены более 100 человек. Новый объект позволит обеспечить около трети потребностей региона в электроэнергии.

В ходе встречи также обсуждался вопрос строительства еще одной парогазовой установки мощностью 500 МВт в рамках модернизации предприятия «МАЭК». Реализация данного проекта направлена на дальнейшее повышение энергетического потенциала региона.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что поддерживает инициативы в энергетической сфере, выразив готовность к расширению сотрудничества между двумя сторонами.

– Этот проект повысит стабильность энергетической системы Мангистау, будет способствовать надежному обеспечению потребителей электроэнергией. В этой связи хочу подчеркнуть, что мы готовы к установлению взаимовыгодного сотрудничества с вашей компанией, обмену опытом и всестороннему рассмотрению возможностей реализации совместных проектов, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В рамках визита глава региона посетил строительную площадку строящейся парогазовой установки в городе Актау, ознакомился с ходом работ.

Пресс-служба акима Мангистауской области