Начальник ДЧС Мангистауской области Куанар Базарбаев награжден орденом «Даңқ» II степени

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил работников сферы спасения и гражданской защиты государственными наградами. В числе награжденных, начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Куанар Базарбаев. Ему вручен орден «Даңқ» II степени.

Куанар Базарбаев родился 24 мая 1967 года в Северо-Казахстанской области. В 1994 году окончил Кокшетауский технический институт по специальности «Инженер пожарной безопасности». Трудовую деятельность начал в органах гражданской защиты, накопив богатый опыт в данной сфере.

В разные годы занимал руководящие должности в пожарных частях города Петропавловск, возглавлял службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. Позже работал заместителем начальника ДЧС Костанайской области, начальником Департаментов по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, городов Астана и Шымкент.

С июня 2026 года Куанар Базарбаев вновь назначен на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Орден «Даңқ» II степени — высокая оценка его многолетней службы в сфере гражданской защиты.