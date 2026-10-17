В Актау стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо

В городе Актау проходит открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти Почетного гражданина Мангистауской области Турара Жолдыбаева. В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

В турнире принимают участие около 200 спортсменов из семи стран мира. На турнире, включенном в официальный календарь Международной федерации дзюдо (IJF), соревнуются спортсмены из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Черногории, России и Узбекистана. В числе участников — представители национальной сборной Казахстана и опытные дзюдоисты, показавшие высокие результаты на международных соревнованиях.

В первый день турнира золотую медаль завоевала чемпионка Олимпиады в Париже, представительница Узбекистана Диера Келдиерова. Спортсменка, выступавшая в весовой категории до 52 кг, одержала победу над соперницей в финальной схватке, став победителем соревнований.

По словам почетного президента Федерации дзюдо Мангистауской области Асылбека Жолдыбаева, по итогам турнира спортсменам будут присуждаться очки мирового рейтинга. В частности, обладатели золотых медалей получат 100, серебряных призеров — 70, а бронзовых призеров — 50 рейтинговых очков. Это дает возможность спортсменам улучшить свои позиции в международном рейтинге и оценить уровень подготовки к предстоящим крупным соревнованиям.

Отметим, что открытый Кубок Азии памяти Турара Жолдыбаева продолжится 18 октября в спортивном комплексе «Халык Арена» в Актау.

Пресс-служба акима Мангистауской области