Сегодня, 17 октября, в городе Актау открылся уникальный проект — студенческий исследовательский центр Bilim & Science. В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, ученые и представители интеллигенции.

Основная цель центра — повышение научного и творческого потенциала молодых исследователей, вклад в социально-экономическое развитие региона путем поддержки научных проектов.

На церемонии открытия выступил доктор политических наук, профессор, академик Академии исторических и общественных наук Киикбай Жаулин, который отметил важность нового центра в развитии образования и науки.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу особо подчеркнул необходимость освоения новых технологических знаний и важность открытия подобных центров в каждом регионе. Где есть образование, там есть наука, а где есть наука — там есть образование. Стоит отметить, что глава региона Нурдаулет Игиликулы уделяет особое внимание инициативам, направленным на поддержку молодежи, развитие образования и науки. Верю, что в дальнейшем здесь будут собираться ученые, доктора наук, профессора и академики, внося свой вклад в повышение научного потенциала молодежи, – сказал Киикбай Жаулин.

Пятиэтажное здание общей площадью 3 тысячи квадратных метров рассчитано на 250 человек. Здесь предусмотрено 15 учебных кабинетов, современные конференц-залы, столовая и спальные места гостиничного типа на 20 мест для молодых исследователей из других регионов. Учебные программы в центре будут проводиться бесплатно.

Центр предназначен для студентов бакалавриата, магистрантов и докторантов PhD. Здесь молодежь сможет разрабатывать научные проекты, развивать свои стартапы и тестировать новые идеи на практике. Кроме того, создана возможность презентовать проекты студентов инвесторам и направить их на достижение конкретных результатов.

Студенческий исследовательский центр Bilim & Science ведет работу по естественно-техническому, социально-гуманитарному и педагогико-творческому направлениям.

В число основных направлений деятельности центра входит организация республиканских и международных конференций, научно-творческих форумов, интеллектуальных академических соревнований и марафонов. Также будут проводиться акселерационные программы для поддержки лучших проектов и стартапов, совершенствоваться система стипендиальной поддержки молодых исследователей. Помимо этого, будут реализовываться программы, направленные на повышение интереса школьников к науке и поддержку молодежи из социально уязвимых слоев.

По словам директора центра Марата Улыкпанова, в дальнейшем планируется расширение научного сотрудничества, приглашение ученых и академиков, организация площадок для обмена опытом. Кроме того, предусматривается установление связей с учеными ведущих высших учебных заведений из крупных городов страны, а в будущем — привлечение к работе центра и зарубежных ученых.

Пресс-служба акима Мангистауской области