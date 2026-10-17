В преддверии празднования Дня Республики в Мангистауской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Мангистауской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акимата Мангистауской области

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»

«Republic Day»

Название

Адрес

ТЦ «Актау»

16 мкр. 4 зд.

ТЦ «Бәйтерек»

27 мкр. 90 зд.

ТЦ «Астана»

14 мкр 100

ТЦ «ШУМ»

4 мкр. 74 зд

ТЦ «Сая прак»

10 мкр 3 зд.

ТЦ «Маңғыстау»

Шығыс 1 279 зд.

ТЦ «Аққала Мол»

29 А мкр. 72/1 зд.

ТЦ «Заман»

11А мкр. 2 зд.

ТЦ «Рахат»

Село Мангистау

ТЦ «Басқұдық»

Село Баскудык

ТЦ «Хатеп»

Село Баскудык

ТЦ «ABEN»

Село Баскудык

ТЦ «Жібек жолы СҮ»

г.Жанаозен

ТЦ «Бөкен Жәнібек СҮ»

г.Жанаозен

ТЦ «Заңғар»

г.Жанаозен

ТЦ «Жаңаөзен»

г.Жанаозен

«Bereke Fest»

"Dina" гипармаркет

33 мкр.

"Dina" суперамаркет

19 мкр. 5 дом

"Dina" суперамаркет

4 мкр. 71 зд

«АНВАР» гипермаркет

12 мкр 76 зд.

"ДАНА" супермаркет

9 мкр. 30/3 зд.

«Дана» супермаркет

12 мкр 30 зд.

"ДАНА" супермаркет

17 мкр. 36 зд

«Altyn Food» супермаркет

3 мкр. 206 д.

«Altyn Food» супермаркет

26 мкр. 25 зд.

«Altyn Food» супермаркет

27 мкр. 90 зд.

«Рахат» супермаркет

Село Мангистау

«Рахат» супермаркет

Село Атамекен

«Дана» супермаркет

Село Мангистау

«Маңғыстау» супермаркет

Село Мангистау

«Altynfood» супермаркет

Село Атамекен

«Нур» супермаркет

г.Жанаозен

«Дина» супермаркет

г.Жанаозен

«Жанұя» супермаркет

г.Жанаозен

«Береке» супермаркет

г.Жанаозен