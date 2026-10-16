16 октября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял жителей по личным вопросам в Центре приема граждан в городе Актау.

В ходе приема жители озвучили свои обращения по вопросам занятости населения, обеспечения жильем, социальной поддержки, здравоохранения, земельных отношений, животноводства и другим актуальным темам.

Глава региона внимательно выслушал каждое обращение, рассмотрел пути решения поднятых вопросов. Руководителям соответствующих государственных органов, акиматов городов и районов были даны конкретные поручения по всестороннему изучению обращений, принятию необходимых мер в рамках законодательства.

Также он поручил ответственным лицам держать на контроле ход рассмотрения обращений и своевременно информировать жителей о принятых решениях и проделанной работе.

Пресс-служба акима Мангистауской области