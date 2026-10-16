Нурдаулет Килыбай встретился с членами Қазақстан Халық Кеңесі

Сегодня, 16 октября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с членами от региона, вошедшими в состав Қазақстан Халық Кеңесі. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы региона, пути их решения и предстоящие задачи.

Глава региона остановился на роли членов Халық Кеңесі в реализации общественно значимых инициатив, пожелал им успехов в предстоящей работе. Также он подчеркнул важность популяризации духовных ценностей в обществе и активизации связи граждан с общественностью.

В этой связи Нурдаулет Килыбай предложил проводить просветительскую работу среди населения, организовывать мероприятия, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы общества и уделяться внимание волнующим граждан проблемам.

Отметим, что в состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли 126 человек. В их числе от Мангистауской области - член общественного фонда «Саламатты Ел» Едиль Жанбыршин, член общественного объединения «Eco-social», журналист Алмас Алтай, депутат маслихата Раушан Аймурзаева, председатель областного Общественного совета Бекмурат Жусипов и директор неправительственного учреждения «ЭкоМангистау» Кирилл Осин.

Пресс-служба акима Мангистауской области