🔹Президенты торжественно запустили волоконно-оптическую линию связи общей протяженностью 380 километров, соединившую Казахстан и Азербайджан по дну Каспийского моря.

🔹Строительство проекта осуществлено совместными усилиями АО «Казахтелеком» и азербайджанской компанией AzerTelecom.

🔹ВОЛС станет частью нового маршрута связи, обеспечивающего связь Казахстана, других стран Центральной Азии и Китая с Европой. Линия может быть подключена к морским системам, находящимся в Средиземном и Черном морях.

🔹Проект имеет стратегическое значение для развития цифровой экономики Казахстана. В частности, Транскаспийская ВОЛС обеспечит дополнительную международную связность нашей страны и создаст условия для привлечения глобальных технологических компаний, развития облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

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