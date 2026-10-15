Аким области Нурдаулет Килыбай принял граждан по личным вопросам

15 октября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял граждан по личным вопросам.

В ходе приема жители подняли вопросы, касающиеся трудоустройства, социальной поддержки, здравоохранения, предпринимательства, дорожной инфраструктуры и сферы образования.

Выслушав обращения, аким области поручил руководителям ответственных управлений и местным исполнительным органам решить поднятые жителями вопросы в рамках закона. Также он обязал держать на контроле ход исполнения поручений.

Пресс-служба акима Мангистауской области