Аким области Нурдаулет Килыбай принял граждан по личным вопросам
15 октября аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял граждан по личным вопросам.
В ходе приема жители подняли вопросы, касающиеся трудоустройства, социальной поддержки, здравоохранения, предпринимательства, дорожной инфраструктуры и сферы образования.
Выслушав обращения, аким области поручил руководителям ответственных управлений и местным исполнительным органам решить поднятые жителями вопросы в рамках закона. Также он обязал держать на контроле ход исполнения поручений.
Пресс-служба акима Мангистауской области