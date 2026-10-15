Аким Мангистауской области встретился с международными экспертами ЮНЕСКО

Сегодня, 15 октября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с представителями технической миссии, состоящей из международных экспертов ЮНЕСКО. На встрече обсуждались вопросы представления историко-культурного наследия региона на международном уровне, подготовительные работы по включению смешанного объекта наследия «Устюрт: культурные ландшафты и охотничьи ловушки – араны» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и вопросы сохранения исторических памятников.

На заседании археолог, эксперт по культурному наследию Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин остановился на ходе разработки данной номинации, отметив ее важность в представлении историко-культурного и природного наследия на международном уровне.

По словам эксперта, поскольку номинация охватывает культурное и природное наследие как единый объект, ее разработка требует сложных научно-исследовательских работ. Подготовка подобной номинации осуществляется на постсоветском пространстве впервые.

В связи с этим техническая миссия международных экспертов провела полевые исследования на территории Устюрта. В ходе миссии обсуждались природные и культурные составляющие объекта, вопросы их защиты и шаги по дальнейшей разработке номинации.

Араны – один из уникальных объектов в историко-культурном наследии Мангистау. Они использовались в охотничьих целях с древнейших времен. На территории Мангистауской области насчитывается более 800 аранов. Часть из них включена в список памятников истории и культуры местного значения.

Эксперты также отметили необходимость более глубокого изучения исторической функции аранов. В частности, путем археологических экспериментов планируется научно восстановить то, как использовались древние охотничьи ловушки. Эти исследования позволят понять особенности аранов и обосновать их культурно-историческую ценность на международном уровне.

В настоящее время в регионе под государственную охрану взято 601 памятник истории и культуры.

В завершение встречи аким области Нурдаулет Килыбай отметил важность работы по сохранению исторического наследия и его представлению на международном уровне.

– Данная работа очень важна как для нашей страны, так и для нашего региона. Поэтому мы будем системно продолжать мероприятия в этом направлении и в дальнейшем планомерно организовывать соответствующую работу, – сказал аким области.

Отметим, что в июле этого года в городе Пусан Республики Корея на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пять подземных мечетей Мангистау – Бекет-ата (Огланды), Шопан-ата, Султан-эпе, Караман-ата и Шакпак-ата – под названием «Скальные мечети Мангистау и связанные с ними святые места» были включены в Список всемирного наследия.

Пресс-служба акима Мангистауской области

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