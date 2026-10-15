Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительства современного контейнерного терминала, возводимого на территории индустриального морского порта «ЕРСАЙ» в поселке Курык. Ввод в эксплуатацию объекта проектной мощностью 120 тысяч ДФЭ в год запланирован на декабрь текущего года. В настоящее время строительные работы выполнены на 85%.

Общая площадь проекта, совместно реализуемого казахстанскими компаниями Lancaster Group и Atasu Group, составляет 50 тысяч квадратных метров. Терминал предназначен для обработки контейнерных и других генеральных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Для бесперебойной и эффективной работы объекта предусмотрена современная погрузочно-разгрузочная техника. В частности, терминал будет оснащен маневровыми локомотивами, двумя портовыми рельсовыми козловыми кранами грузоподъемностью 45 тонн, портовым буксиром, ричстакерами и вилочными погрузчиками.

Новый контейнерный терминал повысит потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающего Китай, Казахстан, прикаспийские страны, Кавказ и Европу. Кроме того, реализация проекта имеет большое социально-экономическое значение. При полном запуске терминала будет создано 60 новых рабочих мест.

В порту имеются семь причалов общей протяженностью 1 300 метров, собственная акватория и подходной канал, обеспечивающий безопасное круглогодичное судоходство. В рамках развития инфраструктуры порта также ведутся дноуглубительные работы. Это создаст условия для обеспечения безопасного захода в порт судов с глубокой осадкой, повышения пропускной способности акватории и расширения номенклатуры обрабатываемых грузов.

В ходе рабочей поездки аким области остановился на важности проектов, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона, отметив необходимость качественного и своевременного завершения строительных работ.

Пресс-служба акима Мангистауской области